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Thời sự quốc tế trưa 27/10: Rộ tin Thủ tướng Israel thúc đẩy tấn công Iran

Thứ Ba, 14:33, 27/10/2026
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VOV.VN - Theo giới thạo tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong nhiều tuần qua đã tìm cách sắp xếp một cuộc không kích mới vào Iran và thúc đẩy một hành động khác sau khi nỗ lực này bị phản đối.

Xem thêm: Gadi Eisenkot - đối thủ lớn nhất của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử Israel

PV/VOV.VN
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