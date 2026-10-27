Thời sự quốc tế trưa 27/10: Rộ tin Thủ tướng Israel thúc đẩy tấn công Iran
Thứ Ba, 14:33, 27/10/2026
VOV.VN - Theo giới thạo tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong nhiều tuần qua đã tìm cách sắp xếp một cuộc không kích mới vào Iran và thúc đẩy một hành động khác sau khi nỗ lực này bị phản đối.
VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Tướng Eyal Zamir tiến hành một hành động quân sự liên quan đến việc tấn công Iran, song đã bị từ chối.
VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Tướng Eyal Zamir tiến hành một hành động quân sự liên quan đến việc tấn công Iran, song đã bị từ chối.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước cuộc bầu cử tại Israel ngày 27/10, kêu gọi cử tri giúp 2 nhà lãnh đạo “hoàn thành nhiệm vụ” trong xung đột với Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính trường Israel chia rẽ và căng thẳng về khả năng nối lại chiến sự.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước cuộc bầu cử tại Israel ngày 27/10, kêu gọi cử tri giúp 2 nhà lãnh đạo “hoàn thành nhiệm vụ” trong xung đột với Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính trường Israel chia rẽ và căng thẳng về khả năng nối lại chiến sự.
VOV.VN - Tiến trình tổng tuyển cử tại Israel diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi quốc gia này vừa trải qua một loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt trên nhiều mặt trận, trải rộng từ dải Gaza, chiến trường Lebanon cho đến Iran.
VOV.VN - Tiến trình tổng tuyển cử tại Israel diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi quốc gia này vừa trải qua một loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt trên nhiều mặt trận, trải rộng từ dải Gaza, chiến trường Lebanon cho đến Iran.