Ukraine khẳng định không có ý định mở rộng cuộc chiến với Nga sang Libya sau khi nhận trách nhiệm về vụ tấn công hai tàu Nga ngoài khơi quốc gia Bắc Phi này. Trong khi Moscow tuyên bố tiếp tục đáp trả bằng các đòn tập kích mạnh, vụ việc làm dấy lên lo ngại xung đột Nga - Ukraine vượt khỏi phạm vi châu Âu, kéo theo những hệ lụy an ninh khó lường.

Tripoli đã yêu cầu Kiev đưa ra lời giải thích sau vụ tấn công, đồng thời phủ nhận mọi thỏa thuận với Ukraine, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng chính quyền Tripoli có liên quan đến các chiến dịch mà Kiev đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với vụ tấn công này, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập và yêu cầu tôn trọng chủ quyền của Libya.