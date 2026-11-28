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VOV.VN - Quân đội Nga tuyên bố đã tiến hành loạt tập kích bằng UAV vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng giao thông và mạng lưới hậu cần của Ukraine, mở rộng phạm vi tấn công tới cả Biển Đen. Ukraine xác nhận một số cơ sở bị hư hại, song chưa xác nhận tính chất quân sự của các mục tiêu mà Moscow công bố.
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