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Thời sự quốc tế trưa 29/10: Đảng ông Netanyahu bị tố gian lận trong bầu cử Israel

Thứ Năm, 15:40, 29/10/2026
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VOV.VN - Trong bầu cử Quốc hội Israel, đảng của Thủ tướng Netanyahu bị cáo buộc gian lận; Tổng thống Mỹ Trump nêu điều kiện chấp nhận kết quả bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ; Tổng thống Trump dốc sức giữ quyền lực, ông Obama tung đòn phản công; Mỹ thăm dò khả năng nối lại đàm phán với Iran.

Xem thêm:

>> Thủ tướng Netanyahu có vượt qua được cuộc bầu cử Israel vào tuần tới?

>> Thủ tướng Israel nhấn mạnh quyết tâm thay đổi chế độ tại Iran và sự ủng hộ của Mỹ

PV/VOV.VN
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