Thời sự quốc tế trưa 29/10: Đảng ông Netanyahu bị tố gian lận trong bầu cử Israel

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VOV.VN - Tổng thống Volodymir Zelensky vừa khẳng định, các lực lượng Ukraine đang tái chiếm lãnh thổ thông qua một loạt chiến dịch tiến công, trong đó có chiến dịch chưa từng được công bố trước đây. Tổng thống Putin tiết lộ Nga đang tính chuyện hợp tác với Mỹ tại Bắc cực…
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VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội khó đoán định kết quả tại Israel, hôm qua tiếp tục có thêm diễn biến mới đáng chú ý. Đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu, cáo buộc xảy ra gian lận, buộc Ủy ban bầu cử Trung ương phải tiến hành xem xét.
VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội khó đoán định kết quả tại Israel, hôm qua tiếp tục có thêm diễn biến mới đáng chú ý. Đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu, cáo buộc xảy ra gian lận, buộc Ủy ban bầu cử Trung ương phải tiến hành xem xét.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào do Israel tìm cách thúc đẩy ở khu vực Vịnh Ba Tư, sẽ có tác động tàn phá đối với thị trường toàn cầu.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào do Israel tìm cách thúc đẩy ở khu vực Vịnh Ba Tư, sẽ có tác động tàn phá đối với thị trường toàn cầu.
VOV.VN - Kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Israel cho thấy liên minh của Thủ tướng Netanyahu đang dẫn trước phe đối lập, nhưng chưa giành được đa số cần thiết để thành lập chính phủ mới, khiến cục diện chính trị vẫn chưa ngã ngũ.
VOV.VN - Kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Israel cho thấy liên minh của Thủ tướng Netanyahu đang dẫn trước phe đối lập, nhưng chưa giành được đa số cần thiết để thành lập chính phủ mới, khiến cục diện chính trị vẫn chưa ngã ngũ.
VOV.VN - Dù quá trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc, phe đối lập tại Israel đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức ngày 27/10.
VOV.VN - Dù quá trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc, phe đối lập tại Israel đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức ngày 27/10.
VOV.VN - Đêm 27/10, tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 26 tại Israel đã kết thúc với tỷ lệ cử tri tham gia khá cao. Kết quả thăm dò cho thấy, đảng cánh hữu Likud của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được nhiều ghế nhất, nhưng chưa đủ để đảm bảo quyền thành lập Chính phủ mới.
VOV.VN - Đêm 27/10, tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 26 tại Israel đã kết thúc với tỷ lệ cử tri tham gia khá cao. Kết quả thăm dò cho thấy, đảng cánh hữu Likud của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được nhiều ghế nhất, nhưng chưa đủ để đảm bảo quyền thành lập Chính phủ mới.
VOV.VN - Israel và Ukraine có nhiều trải nghiệm thực chiến về phòng không trong những năm gần đây. Những nghiên cứu, cải tiến của họ trong hệ thống phòng không có thể cung cấp nhiều bài học cho tác chiến phòng không trên thế giới.
VOV.VN - Israel và Ukraine có nhiều trải nghiệm thực chiến về phòng không trong những năm gần đây. Những nghiên cứu, cải tiến của họ trong hệ thống phòng không có thể cung cấp nhiều bài học cho tác chiến phòng không trên thế giới.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết, mà không cần sự tham gia của Mỹ. Ông cam kết sẽ lật đổ chính quyền Tehran và đặt chiến lược tấn công phủ đầu làm nguyên tắc cốt lõi trong học thuyết an ninh của mình.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết, mà không cần sự tham gia của Mỹ. Ông cam kết sẽ lật đổ chính quyền Tehran và đặt chiến lược tấn công phủ đầu làm nguyên tắc cốt lõi trong học thuyết an ninh của mình.
VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng cơ trưởng người Ấn Độ đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không kiểu tấn công khủng bố 11/9 khi bị cơ phó tấn công và toan tính lái máy bay lao thẳng xuống mặt đất cùng gần 200 hành khách, đa phần mang quốc tịch Israel.
VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng cơ trưởng người Ấn Độ đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không kiểu tấn công khủng bố 11/9 khi bị cơ phó tấn công và toan tính lái máy bay lao thẳng xuống mặt đất cùng gần 200 hành khách, đa phần mang quốc tịch Israel.