VOV.VN - Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép với Iran về cả quân sự lẫn ngoại giao. Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran. Trong khi đó, Ukraine tập kích nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa đạn đạo của Nga.
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VOV.VN - Vụ Ukraine tấn công tàu Nga ngoài khơi Libya khiến Italy lên tiếng chỉ trích, làm lộ rõ những bất đồng mới trong quan hệ giữa hai nước.