Thời sự quốc tế trưa 30/10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel
Thứ Sáu, 14:28, 30/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 30/10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ Thủ tướng Netanyahu; Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu; Nga công bố những hình ảnh đầu tiên về ngừng bắn tại Oleshky...
VOV.VN - Kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Israel cho thấy liên minh của Thủ tướng Netanyahu đang dẫn trước phe đối lập, nhưng chưa giành được đa số cần thiết để thành lập chính phủ mới, khiến cục diện chính trị vẫn chưa ngã ngũ.
VOV.VN - Truyền thông Israel sáng 30/10 đưa tin quân đội Mỹ đã triển khai 10 máy bay vận tải quân sự đến các căn cứ ở phía Nam Israel. Động thái có thể là để chuẩn bị cho một chiến dịch tập kích mới chống Iran trong thời gian tới.
VOV.VN - Truyền thông Israel sáng 30/10 đưa tin quân đội Mỹ đã triển khai 10 máy bay vận tải quân sự đến các căn cứ ở phía Nam Israel. Động thái có thể là để chuẩn bị cho một chiến dịch tập kích mới chống Iran trong thời gian tới.
VOV.VN - Tối qua, công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 26 tại Israel đã kết thúc. Đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Netanyahu đứng đầu với 27 ghế, nhưng chưa đủ để đứng ra thành lập Chính phủ. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo các đảng đối lập quyết tâm lật đổ vị Thủ tướng đã có 17 năm cầm quyền liên tiếp.
VOV.VN - Tối qua, công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 26 tại Israel đã kết thúc. Đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Netanyahu đứng đầu với 27 ghế, nhưng chưa đủ để đứng ra thành lập Chính phủ. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo các đảng đối lập quyết tâm lật đổ vị Thủ tướng đã có 17 năm cầm quyền liên tiếp.
VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay (29/10) đã bày tỏ hy vọng, việc bầu ra chính phủ mới của Israel sẽ cho phép nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, khi tiến trình hòa bình Trung Đông đã bị đình trệ trong nhiều năm.
VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay (29/10) đã bày tỏ hy vọng, việc bầu ra chính phủ mới của Israel sẽ cho phép nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, khi tiến trình hòa bình Trung Đông đã bị đình trệ trong nhiều năm.