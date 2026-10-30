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Thời sự quốc tế trưa 30/10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

Thứ Sáu, 14:28, 30/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 30/10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel; Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ Thủ tướng Netanyahu; Nga phát thông điệp cứng rắn về nguy cơ xung đột với châu Âu; Nga công bố những hình ảnh đầu tiên về ngừng bắn tại Oleshky...

Xem thêm: Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel

PV/VOV.VN
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