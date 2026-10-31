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Thời sự quốc tế trưa 31/10: Houthi tiếp tục tấn công Dinh tổng thống Yemen

Thứ Bảy, 14:51, 31/10/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Yemen ngày 30/10, cho biết, Houthi đã phóng tên lửa vào khu phức hợp Dinh Tổng thống và sân bay quốc tế Aden. Đòn tập kích được tiến hành chỉ một ngày, sau khi sân bay quốc tế Aden được mở cửa trở lại sau thời gian phải tạm dừng hoạt để sửa chữa vì cuộc tấn công trước đó của Houthi.

Xem thêm:

>> Houthi tung đòn hiểm, nã tên lửa đạn đạo vào trung tâm tân binh Yemen

>> Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

PV/VOV.VN
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