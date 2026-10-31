Thời sự quốc tế trưa 31/10: Houthi tiếp tục tấn công Dinh tổng thống Yemen

Xem thêm:
>> Houthi tung đòn hiểm, nã tên lửa đạn đạo vào trung tâm tân binh Yemen
>> Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?
VOV.VN - Điện Kremlin đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhằm vào Moscow, trong bối cảnh thành phố này đang đón 22 nhà lãnh đạo châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Chưa bao giờ chính phủ liên bang Mỹ lại tập trung cao độ trên quy mô lớn như hiện nay vào việc tìm kiếm bằng chứng về tình trạng người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, kết quả điều tra thu được về cáo buộc gian lận bầu cử này lại "khiêm tốn" hơn rất nhiều.
VOV.VN - Chưa bao giờ chính phủ liên bang Mỹ lại tập trung cao độ trên quy mô lớn như hiện nay vào việc tìm kiếm bằng chứng về tình trạng người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, kết quả điều tra thu được về cáo buộc gian lận bầu cử này lại "khiêm tốn" hơn rất nhiều.
VOV.VN - Văn phòng báo chí Vatican hôm 30/10 cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đây là sự kiện lịch sử lần đầu tiên một vị giáo hoàng sinh ra tại Mỹ thực hiện quyền bầu cử.
VOV.VN - Văn phòng báo chí Vatican hôm 30/10 cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đây là sự kiện lịch sử lần đầu tiên một vị giáo hoàng sinh ra tại Mỹ thực hiện quyền bầu cử.
VOV.VN - Ngay trước thềm bầu cử Israel, Thủ tướng Netanyahu nhắc tới sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời cam kết lật đổ chính thể tại Iran nếu tái đắc cử.
VOV.VN - Ngay trước thềm bầu cử Israel, Thủ tướng Netanyahu nhắc tới sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời cam kết lật đổ chính thể tại Iran nếu tái đắc cử.
VOV.VN - Các cuộc tập kích của lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) nhắm vào Saudi Arabia đã đẩy cuộc chiến tại Yemen lên một nấc thang mới, với hai kịch bản chính.
VOV.VN - Các cuộc tập kích của lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) nhắm vào Saudi Arabia đã đẩy cuộc chiến tại Yemen lên một nấc thang mới, với hai kịch bản chính.
VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.
VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
VOV.VN - Lực lượng Houthi thân Iran bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào Dinh Tổng thống Yemen và sân bay quốc tế Aden ở thành phố cảng cùng tên, thủ đô lâm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
VOV.VN - Lực lượng Houthi thân Iran bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào Dinh Tổng thống Yemen và sân bay quốc tế Aden ở thành phố cảng cùng tên, thủ đô lâm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tập kích chưa từng có nhằm vào quốc gia láng giềng vùng Vịnh, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen, phát động thêm nhiều cuộc tấn công mới bằng cả tên lửa đạn đạo và UAV, đánh phá mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh và một cơ sở dầu khí trọng yếu.
VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tập kích chưa từng có nhằm vào quốc gia láng giềng vùng Vịnh, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen, phát động thêm nhiều cuộc tấn công mới bằng cả tên lửa đạn đạo và UAV, đánh phá mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh và một cơ sở dầu khí trọng yếu.