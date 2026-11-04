Thời sự quốc tế trưa 4/11: Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ, Đan Mạch

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VOV.VN - Thị trưởng Moscow cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ gần 500 UAV của Ukraine hướng về khu vực thủ đô Moscow từ đêm 2/11 tới sáng 3/11, trong bối cảnh giao tranh Nga - Ukraine leo thang.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.
VOV.VN - Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có thêm chuyển động mới, khi Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, vào ngày 10 và 11/11 tới.
VOV.VN - Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có thêm chuyển động mới, khi Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, vào ngày 10 và 11/11 tới.
VOV.VN - Bầu trời châu Âu vừa trải qua ba ngày căng thẳng liên tiếp khi ít nhất 9 chuyến bay thương mại bị đe dọa đánh bom giả, trong đó hãng hàng không giá rẻ Ryanair chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
VOV.VN - Bầu trời châu Âu vừa trải qua ba ngày căng thẳng liên tiếp khi ít nhất 9 chuyến bay thương mại bị đe dọa đánh bom giả, trong đó hãng hàng không giá rẻ Ryanair chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
VOV.VN - Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ 4 về an ninh Á - Âu, khai mạc ngày 3/11 tại Belarus, nhằm thảo luận các thách thức an ninh hiện nay và tìm kiếm mô hình hợp tác, bảo đảm an ninh mới cho toàn lục địa.
VOV.VN - Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ 4 về an ninh Á - Âu, khai mạc ngày 3/11 tại Belarus, nhằm thảo luận các thách thức an ninh hiện nay và tìm kiếm mô hình hợp tác, bảo đảm an ninh mới cho toàn lục địa.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết, hiện quân đội nước này chưa có kế hoạch tấn công Iran ngay lập tức và dường như Mỹ đang đạt được mọi thứ mong muốn trong cuộc xung đột với Iran đồng thời khẳng định lập trường của Washington đối với Tehran là tuyệt vời.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết, hiện quân đội nước này chưa có kế hoạch tấn công Iran ngay lập tức và dường như Mỹ đang đạt được mọi thứ mong muốn trong cuộc xung đột với Iran đồng thời khẳng định lập trường của Washington đối với Tehran là tuyệt vời.
VOV.VN - Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại biện lâm thời Na Uy tại Moscow Bjorn Svenungsen để phản đối việc Na Uy tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản của Nga, đồng thời yêu cầu nước này tuân thủ vô điều kiện luật pháp quốc tế, trong đó có Hiệp ước Svalbard.
VOV.VN - Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại biện lâm thời Na Uy tại Moscow Bjorn Svenungsen để phản đối việc Na Uy tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản của Nga, đồng thời yêu cầu nước này tuân thủ vô điều kiện luật pháp quốc tế, trong đó có Hiệp ước Svalbard.
VOV.VN - Nghị sĩ cấp cao trong Quốc hội Iran hôm qua thông báo Tehran đã miễn trừ hạn chế lưu thông với tàu của 4 nước qua eo biển Hormuz. Trong đó, tàu của Qatar, nước đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, không bị thu phí.
VOV.VN - Nghị sĩ cấp cao trong Quốc hội Iran hôm qua thông báo Tehran đã miễn trừ hạn chế lưu thông với tàu của 4 nước qua eo biển Hormuz. Trong đó, tàu của Qatar, nước đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, không bị thu phí.