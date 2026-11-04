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Thời sự quốc tế trưa 4/11: Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ, Đan Mạch

Thứ Tư, 15:36, 04/11/2026
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VOV.VN - Thỏa thuận vừa được Greenland thông qua mở thêm dư địa cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại hòn đảo chiến lược ở Bắc cực, trong bối cảnh tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ này của Tổng thống Donald Trump từng gây căng thẳng với Đan Mạch và Greenland.

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PV/VOV.VN
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