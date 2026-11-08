Thời sự quốc tế trưa 8/11: Israel yêu cầu thủ lĩnh đối lập thành lập chính phủ mới
Chủ Nhật, 14:53, 08/11/2026
VOV.VN - Tổng thống Israel đã quyết định chọn Thủ lĩnh phe đối lập, cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot, thành lập Nội các mới, thay thế chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Netanyahu. Thông báo được Văn phòng Tổng thống Israel Isaac Herzog công bố tối 7/11.
VOV.VN - Cuộc đua giành quyền thành lập Chính phủ mới tại Israel, đang dần ngã ngũ khi cả 2 liên minh tranh cử của người Arab, đều đã tuyên bố ủng hộ đề cử Thủ lĩnh phe đối lập là ông Gadi Eisenkot, lên làm Thủ tướng mới. Ngược lại, Thủ tướng Netanyahu, lại mất đi sự ủng hộ của một đối tác quan trọng.
VOV.VN - Cuộc đua giành quyền thành lập Chính phủ mới tại Israel, đang dần ngã ngũ khi cả 2 liên minh tranh cử của người Arab, đều đã tuyên bố ủng hộ đề cử Thủ lĩnh phe đối lập là ông Gadi Eisenkot, lên làm Thủ tướng mới. Ngược lại, Thủ tướng Netanyahu, lại mất đi sự ủng hộ của một đối tác quan trọng.