Thời sự quốc tế trưa 9/10: Mỹ tăng cường lực lượng tới Trung Đông
Thứ Sáu, 14:27, 09/10/2026
VOV.VN - Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và yêu cầu xây dựng các phương án tác chiến với Iran, trong khi các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn được duy trì thông qua trung gian. Diễn biến này cho thấy Washington vừa gia tăng sức ép quân sự, vừa để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng bằng ngoại giao.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/10 cho biết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang rơi vào “thế bế tắc nguy hiểm”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/10 cho biết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang rơi vào “thế bế tắc nguy hiểm”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow.