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Thời sự quốc tế trưa 9/11: Ông Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thứ Hai, 15:32, 09/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tiếp tục chỉ trích kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ đã khiến nước Mỹ thụt lùi nghiêm trọng, đồng thời đặt nghi vấn về tính đáng tin cậy của kết quả kiểm phiếu tại một số bang, trong bối cảnh đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Xem thêm: Tổng thống Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

PV/VOV.VN
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