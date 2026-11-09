Thời sự quốc tế trưa 9/11: Ông Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ
Thứ Hai, 15:32, 09/11/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tiếp tục chỉ trích kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ đã khiến nước Mỹ thụt lùi nghiêm trọng, đồng thời đặt nghi vấn về tính đáng tin cậy của kết quả kiểm phiếu tại một số bang, trong bối cảnh đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết Washington có thể không tiếp tục tấn công Iran nếu đàm phán đạt tiến triển, song cảnh báo Mỹ đã xác định hàng loạt mục tiêu hạ tầng quan trọng để sẵn sàng không kích khi cần thiết.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết các bất đồng với Iran thông qua con đường ngoại giao.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết các bất đồng với Iran thông qua con đường ngoại giao.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã xác định các mục tiêu có thể tấn công tại Iran, trong đó có 38 cây cầu và các nhà máy điện, nhưng khẳng định không muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của nước này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã xác định các mục tiêu có thể tấn công tại Iran, trong đó có 38 cây cầu và các nhà máy điện, nhưng khẳng định không muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của nước này.
VOV.VN - Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang mở ra nguy cơ siết chặt quản lý các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhiều ứng cử viên chiến thắng cam kết hạn chế hoặc tạm dừng các dự án xây dựng mới.
VOV.VN - Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang mở ra nguy cơ siết chặt quản lý các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhiều ứng cử viên chiến thắng cam kết hạn chế hoặc tạm dừng các dự án xây dựng mới.