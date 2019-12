Thời tiết xấu cản trở việc tìm kiếm nạn nhân trên Đảo Trắng

Liên quan đến các hoạt động tìm kiến các nạn nhân sau thảm họa núi lửa tại New Zealand, ngày 17/12 một máy bay trực thăng của lực lượng Không quân New Zealand đã buộc phải quay đầu trở lại do điều kiện thời tiết xấu.

Thời tiết xấu đã khiến một trực thăng của Không quân New Zealand phải quay đầu khi tìm kiếm các nạn nhân sau thảm họa núi lửa trên Đảo Trắng. Ảnh minh họa: Volcanic Air

Núi lửa phun trào tại Đảo Trắng, New Zealand vào tuần trước đã làm 16 người thiệt mạng, tuy nhiên vẫn còn 2 nạn nhân mất tích.



Mới đây, cảnh sát New Zealand đã công bố danh tính của những nạn nhân, phần lớn mang quốc tịch Australia và 1 hướng dẫn viên du lịch người New Zealand. Thi thể của những nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực quanh Đảo Trắng.

Hiện có nhiều chỉ trích về việc cấp phép du lịch và thăm quan cho người dân tại Đảo Trắng, trong khi khu vực này vẫn tiềm ẩn nhiều rủ ro.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm qua tuyên bố Cơ quan quản lý an toàn lao động nước này sẽ mở cuộc điều tra về tai nạn này. Các bên có liên quan như các công ty du lịch, công ty tàu du lịch, lực lượng ứng phó khẩn cấp và chủ sở hữu Đảo Trắng nếu phát hiện có hành vi vi phạm, sẽ phải chịu hình phạt hình sự lên tới 5 năm tù./.