Phát biểu cùng các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ukraine và Anh tại hội nghị ở Berlin, con rể của Tổng thống Trump nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã gửi “một thông điệp rất mạnh mẽ” tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về mong muốn đạt được hòa bình, đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy cả hai bên hướng tới mục tiêu này.

3 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc trong cuộc gặp tại Thâm Quyến hôm 19/11. Ảnh: AP

Ông Kushner không tiết lộ cụ thể nội dung thông điệp, nhưng cho biết Tổng thống Trump tin rằng “hòa bình là điều có thể đạt được”.

Trong khi đó, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, cho biết tại cuộc hội đàm ba bên ở Thâm Quyến, ông Trump đã đặt vấn đề Ukraine và mục tiêu chấm dứt xung đột bằng giải pháp hòa bình làm trọng tâm trong thông điệp của mình.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết, trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo tại Berlin, ông Trump đã bày tỏ sự trăn trở sâu sắc trước những tổn thất về sinh mạng ở cả hai phía trong cuộc xung đột.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu tái khẳng định quan điểm rằng châu Âu cần có tiếng nói và vai trò trong tiến trình đàm phán hòa bình.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán chỉ có thể thành công nếu có sự tham gia của Ukraine và châu Âu. Một mô hình kiểu Yalta sẽ không mang lại hòa bình”. Ông Friedrich Merz đề cập Hội nghị Yalta năm 1945, khi các cường quốc Đồng minh thảo luận về trật tự thế giới thời hậu chiến và phạm vi ảnh hưởng của các bên.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với báo giới rằng ông đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán đa phương. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một chương trình nghị sự rõ ràng, xác định cụ thể những vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận với Nga.

Theo ông Zelensky, thời gian kéo dài của cuộc xung đột phụ thuộc phần lớn vào mức độ sẵn sàng của Mỹ trong việc tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải và gây sức ép với Nga. Đề cập cuộc hội đàm ba bên tại Thâm Quyến, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều có khả năng góp phần chấm dứt xung đột.