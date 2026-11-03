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Thông tin mật của Tổng thống Lee Jae Myung bị lộ, Hàn Quốc điều tra khẩn cấp

Thứ Ba, 12:14, 03/11/2026
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VOV.VN - Tại Hàn Quốc lại vừa xảy ra một vụ rò rỉ thông tin cá nhân đặc biệt nghiêm trọng nữa, khi nạn nhân của tin tặc là Tổng thống Lee Jae Myung cùng nhiều quan chức cao cấp khác.

 

Các nguồn tin nội bộ của Hàn Quốc xác nhận thông tin cá nhân, bao gồm cả số hộ chiếu và ngày sinh… của 168 người, trong đó có Tổng thống Lee Jae Myung cùng phu nhân, các bộ trưởng và quan chức cấp cao, đã bị rò rỉ trên internet trong khoảng 5 tháng. Nhiều khả năng danh sách những người đi trên chuyên cơ tổng thống trong chuyến thăm châu Âu của ông Lee vào tháng 6 vừa qua đã bị rò rỉ.

thong tin mat cua tong thong lee jae myung bi lo, han quoc dieu tra khan cap hinh anh 1
Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Jiji Press

Trước tình hình đó, hôm nay (3/11), Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Gwang-hyun để thảo luận về các biện pháp ứng phó.

Theo ông Lim, vụ việc lần này là một vấn đề nghiêm trọng, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Chánh Văn phòng Nhà Xanh đã chỉ đạo tiến hành điều tra triệt để quá trình rò rỉ thông tin cũng như xác định xem có thiệt hại nào xảy ra hay không, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan.

Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn, ông cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tiến hành rà soát toàn diện hệ thống quản lý an ninh trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống, từ đó đưa ra các biện pháp thực chất và hiệu quả.

Trong khi đó, Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) đưa tin, vào tháng 6 năm nay, một tệp tin chứa thông tin cá nhân của những người tháp tùng Tổng thống Lee trong chuyến công du châu Âu đã xuất hiện trên một trang web trả phí liên quan đến vấn đề an ninh.

Tệp tin này bao gồm thông tin cá nhân của tổng cộng 168 người, trong đó có Tổng thống Lee và phu nhân, Thủ trưởng cơ quan an ninh quốc gia Wi Sung-lac, Thủ tướng Han Seong-sook, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun, cùng các nhân viên Nhà Xanh, Bộ Ngoại giao, Cơ quan bảo vệ Tổng thống và các phóng viên chuyên trách đưa tin về Nhà Xanh.

Vụ việc lại gióng lên một hồi chuông cảnh báo nữa về mặt trái của trí tuệ nhân tạo (AI), khi với công cụ ngày một tiến hóa này, không còn lãnh địa nào là “bất khả xâm phạm” đối với tin tặc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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