Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị các kịch bản đối phó với Covid-19

Từ ngày 27/3, chính quyền thủ đô New Delhi bắt đầu cung cấp các bữa trưa và bữa tối miễn phí cho những người đang kẹt lại ở 325 trường học tại New Delhi, do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa toàn quốc. Những người này đều không thể tiếp cận được các nguồn thực phẩm, hàng hóa. Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cho biết theo kế hoạch sẽ có khoảng 400.000 người trên toàn thành phố nhận được các suất ăn cứu trợ này hàng ngày.

Người dân New Delhi nhận các suất ăn miễn phí trong sáng 27/3.

Tính đến trưa 27/3, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại New Delhi là 39, nhưng thành phố đang chuẩn bị để đương đầu với khó khăn sắp tới. Chính quyền New Delhi đã lập một nhóm chuyên gia để đánh giá lại khả năng phản ứng của thành phố trong trường hợp các ca dương tính tăng nhanh. Theo đó, có 3 kịch bản khủng hoảng Covid-19 được đặt ra. Đó là số ca lây nhiễm tăng lên 100 ca, 500 ca và 1.000 ca mỗi ngày. Các tiêu chí để đánh giá khả năng phản ứng của thành phố là số quạt thông gió trong phòng bệnh, số giường cách ly và số bác sĩ, y tá trực tiếp điều trị.

Đến chiều 27/3, Ấn Độ ghi nhận 724 trường hợp nhiễm Covid-19. Số ca tử vong vì dịch bệnh này là 17./.