Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đóng cửa trường học do ô nhiễm không khí

Hôm qua (14/11), chính quyền Thủ đô New Delhi đã ra lệnh đóng cửa các trường học trong bối cảnh chất lượng ô nhiễm không khí tại thành phố này ghi nhận ở mức độ nghiêm trọng ngày thứ 3 liên tiếp.

Delhi ô nhiễm. Ảnh: Al Jazeera.

Theo đó, các trường học ở Thủ đô New Delhi sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 14 đến hết ngày 15/11 để đảm bảo sự an toàn tốt nhất cho học sinh.



Bà Namrata Rai, phụ huynh của học sinh cho biết: “Tất cả trẻ em được nghỉ ở nhà và đây đã là ngày nghỉ thứ hai của chúng do ô nhiễm không khí. Trước đây, chúng tôi thường có kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè và bây giờ chúng tôi có “kỳ nghỉ vì ô nhiễm”.

Theo dữ liệu của Cơ quan Giám sát ô nhiễm của chính phủ (SAFAR), chỉ số chất lượng không khí của New Delhi đã đạt mức cao nguy hiểm 474 microgram/m3, tức cao gấp 9 lần mức an toàn đối với sức khỏe của con người theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trước thực trạng đó, các nhà chức trách của Ấn Độ đã phải đưa ra quy định hạn chế việc sử dụng xe tư nhân của người dân đến hết ngày 15/11 theo biển số chẵn lẻ, cấm người dân đốt rơm rạ, tạm thời cấm hoạt động xây dựng, đồng thời khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở miền bắc Ấn Độ, trong đó có Thủ đô New Delhi vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm do ảnh hưởng của luồng không khí lạnh cùng với những cơn gió nhẹ bao trùm khu vực. Bên cạnh đó, việc người dân đốt rơm rạ cũng là nguyên nhân không nhỏ gây nên tình trạng ô nhiễm không khí này./.