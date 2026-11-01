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Thủ lĩnh đối lập Israel tuyên bố sẽ thành lập Chính phủ đa số mới

Chủ Nhật, 06:12, 01/11/2026
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VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập và là đối thủ lớn nhất của đương kim Thủ tướng Israel, ông Gadi Eisenkot hôm qua tuyên bố rằng phe đối lập sẽ thúc đẩy thành công một Chính phủ đa số tại Israel, chấm dứt kỷ nguyên cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trong một tuyên bố chính thức, Thủ lĩnh đảng Yashar, cũng là người đứng đầu phe đối lập tại Israel, ông Gadi Eisenkot khẳng định mục tiêu không đổi của ông là thành lập một Chính phủ mở rộng theo đường lối phục quốc Do thái và mang tầm vóc nhà nước.

Bất kỳ nhà lập pháp nào sẵn sàng chấp nhận các điều kiện nhất quán của ông, đều là đối tác tiềm năng trong Nội các mới. Ông Eisenkot cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các nỗ lực vượt bậc để không phải tổ chức một cuộc bầu cử mới, cũng là một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nữa tại Israel.

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Thủ lĩnh phe đối lập tại Israel - ông Gadi Eisenkot. Ảnh: Reuters

Về khả năng Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể phát động một cuộc chiến mới với Iran, ông Eisenkot cảnh báo: cho đến khi một Chính phủ mới tuyên thệ, ông sẽ chỉ ủng hộ các hoạt động quân sự, nếu liên quan trực tiếp và tức thì đến các mối đe dọa không thể trì hoãn nhằm vào Israel.

Tuyên bố của Thủ lĩnh phe đối lập tại Israel đưa ra trong bối cảnh công chúng nước này tiếp tục chia rẽ sâu sắc về việc thành lập Chính phủ mới, sau khi kết quả bầu cử Quốc hội được công bố. Hôm qua, hàng trăm người phản đối Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu, đã tiến hành biểu tình tại Tel Aviv để kêu gọi thành lập một Chính phủ gồm các đảng Arab và Do thái. Những người biểu tình tập trung tại quảng trường Habima, hô vang các khẩu hiệu và biểu ngữ kêu gọi các đảng Arab và Do thái hợp tác với nhau để lập Nội các mới, lật đổ Chính phủ của ông Netanyahu.

Trong cuộc cử lập pháp lần thứ 26 tổ chức ngày 27/10 vừa qua, phe cánh hữu do đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo, giành được 53 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội nhiệm kỳ mới. Trong khi đó, các đảng còn lại, gồm 4 đảng đối lập và 2 liên minh của người Arab, giành được tổng cộng 67 ghế, vượt quá số ghế cần có là 61 ghế, để giành quyền thành lập Chính phủ.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy phe đối lập và các đảng Arab, sẵn sàng hợp tác với nhau để lập Chính phủ mới. Trường hợp các bên không thể thỏa hiệp để hình thành Nội các, Israel sẽ phải giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lại vào đầu năm 2027. Trong thời gian này, ông Netanyahu sẽ tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Israel dưới danh nghĩa Thủ tướng tạm quyền.

PV/VOV-Cairo
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