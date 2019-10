Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt nhưng cuộc chiến chống khủng bố vẫn tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (27/10) tuyên bố thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích tại Tây Bắc Syria. Việc người cầm đầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo này bị tiêu diệt sẽ tiếp tục là một cú giáng nặng nề vào tổ chức khủng bố vốn là nỗi ám ảnh của người dân toàn thế giới. Các nước lên tiếng chúc mừng cuộc chiến chống khủng bố đang đạt được những bước tiến quan trọng, nhưng giới quan sát cũng nhận định đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho số phận của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Al-Baghdadi ngồi chứ không đứng trong lần xuất hiện hồi tháng 4.2019. Ảnh: AP.

“Đây là chiến thắng lớn nhất, “lớn hơn nhiều” so với việc tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden hồi năm 2011”. Đây là lời phát biểu đầy tự hào của Tổng thống Trump đưa ra trong buổi họp báo với những thông báo chi tiết về cuộc đột kích của Mỹ. Việc al-Baghdadi bị tiêu diệt có thể coi là thành công lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ sau chiến dịch tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011, tạo lợi thế cho ông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống và làm “giảm bớt sự tập trung" của các nghị sĩ Dân chủ vào cuộc điều tra luận tội.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa, người từng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump về quyết định rút quân khỏi Syria cũng tỏ ra tự hào:“IS là một tổ chức khủng bố nguy hiểm mà chúng ta không thể thỏa hiệp hay đàm phán. Chúng phải bị tiêu diệt và đây là thông tin tốt lành đối với chúng ta. Cần tiếp tục các nỗ lực để bóng ma IS không quay trở lại”.

Thế giới cũng lên tiếng chúc mừng cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên Twitter: “Cái chết của al-Baghdadi là một thời khắc quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố”, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ca ngợi nỗ lực chống khủng bố của Mỹ và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến này.

Thủ tướng Israel Netanyahu cũng nhấn mạnh:“Tôi muốn chúc mừng Tổng thống Trump về kết quả ấn tượng và chiến dịch giúp tiêu diệt được tên al-Baghdadi. Điều này phản ánh sự hợp tác hiệu quả của các nước do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống khủng bố. Đây là bước ngoặt quan trọng và là một phần trong cuộc chiến dài hơi mà chúng ta cần phải chiến thắng”.

Việc mất đi người cầm đầu sẽ tiếp tục là thất bại tiếp theo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng sau khi mất nhiều vùng lãnh thổ tại Iraq và Syria. Tuy vậy, giới quan sát nhận định, đây chưa phải là dấu chấm hết cho tổ chức khủng bố này khi các lực lượng còn sót lại đang chờ cơ hội hồi sinh và hệ tư tưởng của tổ chức này vẫn là mối đe dọa đối với an ninh thế giới.

Lui vào bóng tối, IS không thực hiện các vụ tấn công gây chấn động thế giới như những năm trước đây, chuyển sang việc thực hiện chiến thuật du kích với các vụ tấn công nhỏ lẻ tại Iraq, Syria, Afghanistan. Với cuộc chiến tại Syria chưa kết thúc, cùng bất ổn tại Yemen, Nigieria hay Afghanistan đang là cơ hội tốt cho IS hồi sinh. Không chỉ tích cực hoạt động tại các địa bàn cũ, IS đang mở rộng địa bàn hoạt động, vươn vòi rồng sang các nước Đông Nam Á với việc Indonesia và Philipinines thời gian qua đã phải đối mặt với các vụ tấn công khủng bố do IS tiến hành.

Điều đáng lo ngại hơn cả đó là ý thức hệ tư tưởng cực đoan của Tổ chức này vẫn đang được truyền bá và có ảnh hưởng lớn. Những tay súng nước ngoài trà trộn vào dòng người tị nạn và trở về các quốc gia châu Âu, trở thành những “con sói đơn độc” với âm mưu đe dọa tấn công khủng bố các nước châu Âu. Nhiều thanh niên trẻ bị cực đoan hóa tại các nước cũng sẵn sàng “ tiếp sức” cho các “phần tử thánh chiến” theo lời kêu gọi của IS.

Điều đó cho thấy bóng ma của IS vẫn hiện hữu và cuộc chiến chống khủng bố sẽ phức tạp hơn nhiều. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định: “Cái chết của al-Baghdadi là một đòn nặng nề đối với IS, nhưng đây chỉ là một phần trên con đường chống khủng bố và quốc tế cần tiếp tục phối hợp để đánh bại đến cùng tổ chức khủng bố này”./.