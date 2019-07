Thủ tướng Abe lại giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện

Theo kết quả sơ bộ ban đầu, đảng liên minh cầm quyền Tự do Dân chủ và đảng Công Minh đã đạt quá bán phiếu bầu hơn 63 ghế trong 124 ghế. Tuy nhiên, liệu đảng này có đạt 3/2 số phiếu bầu hay không? Còn phải đợi đến lúc kiểm phiếu cuối cùng.

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu tại cuộc họp của LDP ở Yamaguchi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hiện tại, các ứng cử viên trúng cử của các đảng phái trên toàn Nhật Bản đang tiến hành họp báo thông báo trúng cử cũng như những việc mình cần làm với tư cách là Thượng nghị sĩ.



Trong cuộc bầu cử lần này các đảng phái tập trung vào các vấn đề chủ yếu tăng thuế tiêu dùng hay không tăng? Cải cách Hiến pháp hay không?

Dựa trên kết quả điều tra kết thúc ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu có 36% tán thành việc cải cách Hiến pháp, 33% không tán thành cải cách Hiến pháp. 43% số người tán thành tăng thuế tiêu dùng, 57% không tán thành.

Tình hình an ninh cho bầu cử được đảm bảo. Cử tri đi bỏ phiếu làm đúng các thủ tục, hướng dẫn.

Tại 2 điểm bỏ phiếu có ở Osaka, 1 điểm bỏ phiếu ở Kochi có khả năng sẽ bị trùng phiếu do 1 số cử tri bỏ 2 lần. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ dễ xử lý khi soát lại tên ứng cử tri và chỉ xác nhận một phiếu hợp lệ.

Tại điểm bỏ phiếu có ở tỉnh Saga, máy in phiếu bầu cũng in nhầm danh sách bầu cử thượng viện và bầu cử địa phương thành 1 cho 26 cử tri. Đây là lỗi do máy và danh sách ứng cử viên bầu cử Thượng viện có khả năng sẽ không được tính trong trường hợp này.

Một số tỉnh khác như Gifu cũng có tình trạng nhầm lẫn đáng tiếc này./.