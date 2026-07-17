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Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ tài chính để Ukraine sở hữu 16 tiêm kích Gripen

Thứ Sáu, 06:33, 17/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/7 cam kết hỗ trợ 300 triệu euro (khoảng 345 triệu USD) nhằm giúp Ukraine trang bị một phi đội gồm 16 máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất, đánh dấu một trong những cam kết cuối cùng của ông dành cho Kiev trước khi rời nhiệm sở.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Kiev, ông Starmer cho biết Anh sẽ phối hợp với Thụy Điển để bàn giao số máy bay này, qua đó tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga.

thu tuong anh cam ket ho tro tai chinh de ukraine so huu 16 tiem kich gripen hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Chính phủ Anh cho biết khoản tài trợ sẽ giúp Ukraine tiếp nhận một phi đội 16 tiêm kích Gripen E vào năm 2029. Trước đó, vào tháng 6, tập đoàn quốc phòng Thụy Điển Saab đã ký hợp đồng cung cấp 16 máy bay Gripen E cho Ukraine trong thương vụ trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.

Gói hợp đồng bao gồm chương trình huấn luyện phi công và kỹ sư, các hệ thống mô phỏng, phụ tùng thay thế cùng nhiều trang thiết bị cần thiết để vận hành dòng máy bay này.

Theo Chính phủ Anh, khoản đầu tư sẽ hỗ trợ khoảng 5.000 việc làm tại hơn 50 doanh nghiệp của Anh tham gia chương trình Gripen. London cho biết việc Ukraine tiếp nhận các tiêm kích Gripen E cũng sẽ góp phần hiện đại hóa lực lượng không quân của nước này.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
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