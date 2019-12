Thủ tướng Anh cam kết một Brexit “cải cách”, kiểm soát tốt nhập cư

4 ngày trước bầu cử, các cuộc thăm dò dư luận tại Anh vẫn khẳng định xu thế dẫn đầu của Thủ tướng Boris Johnson, song khoảng cách với Công đảng đối lập đang bị thu hẹp.

Trả lời phỏng vấn trên Sky News, nhà lãnh đạo Anh hôm 8/12 cho biết, ông có một chút lo lắng về vấn đề này, song cam kết sẽ thực hiện một Brexit “cải cách” vào ngày 31/1/2020 tới đây, cho phép nước Anh kiểm soát tốt hơn vấn đề người nhập cư.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Theo ông Boris Johnson, Brexit mang lại sự thay đổi căn bản và sâu sắc nhất đối với việc quản lý đất nước. Ông cam kết sẽ đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu vào ngày 31/1/2020 nếu giành được đa số trong Quốc hội 650 ghế.

Liên quan đến vấn đề nhập cư, ông cam kết sẽ tạo ra một “nước Anh ít nhập cư”, với một hệ thống theo mô hình của Australia, giảm bớt những người nhập cư không có kỹ năng, song sẽ mở rộng cho những lao động có tay nghề cao và những người lao động khác tới Anh. Theo ông, một hệ thống như vậy sẽ giúp chính phủ kiểm soát tốt hơn.

"Theo tôi, niềm tin chính trị tại Anh đang trở nên mong manh hơn lúc nào hết và nguyên nhân chính là do những người trong suốt 3,5 năm qua luôn hứa sẽ đưa đất nước rời Liên minh châu Âu, song sau đó lại không thể làm được. Quốc hội đã tìm cách trì hoãn Brexit và đây là lý do tại sao chúng ta phải tổ chức cuộc bầu cử sắp tới. Chúng ta phải làm điều này để sữa chữa những sai lầm của Quốc hội và đưa đất nước tiến lên"- Thủ tướng Anh cho biết.



Các cuộc thăm dò dư luận, vốn dự đoán đúng kết quả cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 hay sự ra đi của cựu Thủ tướng Theresa May trong cuộc bầu cử năm 2017, đều cho thấy đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson sẽ dẫn trước Công đảng của ông Jeremy Corbyn.

Dù không có cuộc thăm dò lớn nào cho thấy Công đảng sẽ giành chiến thắng, song theo các nhà phân tích, đảng này vẫn có khả năng lãnh đạo một chính phủ thiểu số nếu ngăn chặn thành công đảng Bảo thủ giành được thế đa số.