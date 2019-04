Thủ tướng Anh đề nghị gia hạn thêm Brexit

Bà May đồng thời kêu gọi phe đối lập đoàn kết để tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng quốc gia.



Trong bài diễn văn bất ngờ vào cuối giờ chiều 2/4 (theo giờ London) sau phiên họp nội các kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo, chính phủ Anh sẽ đề nghị với Liên minh châu Âu gia hạn mới đối với thời điểm thực thi Brexit. Sự gia hạn này, theo bà May, sẽ duy trì trong thời gian “ngắn nhất có thể”.

Thủ tướng Anh May. Ảnh: Jacobin.

Trước đó, theo kế hoạch nếu đến ngày 10/4 tới, nếu không phê chuẩn thoả thuận Brexit hoặc đưa ra bất cứ phương án thay thế nào hợp lý, Vương quốc Anh sẽ phải rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có bất cứ thoả thuận nào.

Vì thế, đứng trước thế bế tắc chính trị hiện nay tại Anh, khi Hạ viện Anh đã 3 lần bác bỏ thoả thuận Brexit của chính phủ cũng như 2 lần thất bại trong việc tìm kiếm các phương án thay thế, bà May cho rằng cách duy nhất là xin gia hạn thêm Brexit, dù không nêu chính xác mốc thời gian cụ thể.

Đồng thời, bà May cũng đã kêu gọi Công đảng đối lập đối thoại để tìm kiếm một giải pháp đảm bảo sự đoàn kết vì lợi ích quốc gia. Theo bà May, cuộc đối thoại này sẽ có thể tránh cho nước Anh việc buộc phải tổ chức cuộc bầu cử châu Âu vào cuối tháng 5/2019, đồng thời có thể tìm ra được giải pháp mà cả đảng Bảo thủ lẫn Công đảng đều ủng hộ.

Để tránh sự phản đối của Công đảng, phía chính phủ Anh cho biết cuộc đối thoại này sẽ tập trung bàn nhiều vào “tuyên bố chính trị” về quan hệ tương lai giữa Anh và EU chứ không đề cập nhiều đến thoả thuận chia tay, tức bản thoả thuận Brexit mà chính phủ của bà May đã đạt được với EU cuối năm 2018.

Đáp lại lời kêu gọi của bà May, thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn cho biết Công đảng vui lòng và sẵn sàng đối thoại với chính phủ. Ngược lại, các phe chống đối bà May trong nội bộ đảng Bảo thủ chỉ trích kịch liệt ý định của bà May và cho rằng việc này sẽ chỉ dẫn đến các thoả thuận tệ hại./.

Quang Dũng/VOV-Paris

