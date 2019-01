Thủ tướng Anh: Hậu quả thảm khốc nếu Nghị viện không ủng hộ Brexit

PC_Article_AfterShare_1

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 13/1 cảnh báo các nghị sĩ về hậu quả “thảm khốc” nếu Kế hoạch rời Liên minh châu Âu (Brexit) của bà không nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 15/1 tới. Thủ tướng Anh Theresa May đang cố gắng để thỏa thuận Brexit được thông qua tại Nghị viện Anh. Ảnh: Isle Of Wight Radio.

Trong bối cảnh số phận của thỏa thuận Brexit đang rất bấp bênh, hi vọng vẫn được thắp lên khi nguồn tin Chính phủ Anh cho biết, một ngày trước cuộc bỏ phiếu quan trọng, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến công bố những đảm bảo mà Thủ tướng Anh luôn mong đợi để giúp dự thảo thỏa thuận nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện.

Trong một lời kêu gọi gửi đến các nghị sĩ Anh, Thủ tướng Theresa May cho rằng, nếu Thỏa thuận không được thông qua sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng và không thể tha thứ vào niềm tin của nền dân chủ nước Anh. Thủ tướng cho rằng, đây là thời điểm quên đi các “trò chơi chính trị” và làm điều đúng đắn cho đất nước.

Cảnh báo của Thủ tướng Anh đưa ra khi dự thảo Thỏa thuận Brexit sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Nghị viện Anh vào ngày 15/1 tới. Dù đã bị trì hoãn 1 lần, nhưng khả năng Thủ tướng không giành được sự ủng hộ cho dự thảo trong cuộc bỏ phiếu này vẫn rất cao. Nhiều kịch bản được đưa ra nếu dự thảo này không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu quan trọng tới.

Trong lời kêu gọi hôm 12/1, Thủ tướng Anh đề cập 2 khả năng nếu Thỏa thuận không được thông qua: Anh sẽ rời EU mà không có thỏa thuận hay tiến trình Anh ra khỏi EU sẽ bị dừng lại.

“Dừng việc Anh ra khỏi EU” cũng là khả năng mà Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đề cập gần đây nếu thỏa thuận "ly hôn" của Thủ tướng Anh Theresa May không được Nghị viện nước này thông qua: “Tôi nghĩ đang ngày càng rõ ràng Nghị viện Anh sẽ cố gắng loại trừ khả năng Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận. Đó là lí do những người có trách nhiệm thực hiện mong muốn của người dân Anh trong cuộc trưng cầu ý dân phải thực hiện vào ngày 15/1 tới. Vì chúng ta không thể mong đợi rằng nếu phản đối Thỏa thuận này chúng ta sẽ có một cái khác tốt hơn. Nhiều khả năng đó là nguy cơ “dừng lại Brexit”.

EU khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận Brexit VOV.VN - Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu nhất chí quan điểm rằng không có chuyện tái đàm phán mà chỉ có thể làm rõ hơn thỏa thuận Brexit mà thôi.

PC_Article_Middle

Truyền thông Anh cũng đưa ra nhiều kịch bản khi dự thảo thỏa thuận không nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện, với việc Thủ tướng Theresa May nên tiếp tục quay trở lại Brussels, để tìm kiếm sự ủng hộ của EU hay mời lãnh đạo đối lập Jeremy Corbyn đối thoại để nhất trí một kế hoạch Brexit chung. Trong khi đó, một khảo sát của Hãng tin Independent tại Anh cho thấy, tỉ lệ dư luận Anh ủng hộ tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về từ cách thành viên trong EU đang ngày càng tăng.

Trong bối cảnh khả năng Anh rời mái nhà chung châu Âu mà không có thỏa thuận ngày càng rõ nét thì không chỉ Thủ tướng Anh mà cả Liên minh châu Âu đều đang mong chờ vào một kịch bản tốt nhất đó là Thỏa thuận sẽ được thông qua vào tuần tới.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Một nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, ngày 14/1- một ngày trước cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit tại Hạ viện Anh, EU sẽ công bố những đảm bảo mà Thủ tướng Anh Theresa May luôn mong đợi từ Brussels giúp thỏa thuận nhận được sự ủng hộ tại Nghị viện.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 12/1 cũng nhấn mạnh phải huy động "mọi nỗ lực" để tìm được một cách giải bài toán hóc búa trước cuộc bỏ phiếu. Ông Juncker nhắc lại lập trường của EU không đàm phán lại thỏa thuận này, đặc biệt liên quan đến điều khoản biên giới với Ireland, nhưng chấp nhận cùng Chính phủ Anh làm rõ nội dung điều khoản này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, Brexit không thỏa thuận là một thảm họa đối với cả Anh và EU, vì vậy cần huy động mọi nỗ lực từ nay cho đến ngày 15/1 để mang đến một kết thúc tốt đẹp cho vấn đề quan trọng này. Các cuộc tranh luận tại Quốc hội Anh về dự thảo thỏa thuận sẽ được nối lại vào ngày mai (14/1) - một ngày trước cuộc bỏ phiếu quan trọng tại xứ sở sương mù./.