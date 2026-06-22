Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt áp lực từ chức

“Ngòi nổ” trực tiếp đẩy Thủ tướng Anh Keir Starmer vào thế bế tắc chính là chiến thắng mang tính bước ngoặt của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield vừa qua. Theo quy định chính trị Anh, việc ông Burnham chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện ngày 22/6 là điều kiện cần để ông đủ tư cách tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Công đảng, đồng thời mở đường tiếp quản chiếc ghế thủ tướng.

Sự xuất hiện của “quân bài chiến lược” mang tên Burnham đã làm lung lay tận gốc rễ vị thế của Thủ tướng Starmer. Mặc dù vào cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Anh vẫn khẳng định sẽ “chiến đấu tới cùng” để bảo vệ vị trí của mình, nhưng tình hình đã thay đổi chóng vánh trong ngày 21/6.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Financial Times, hơn 100 nghị sĩ Công đảng (chiếm khoảng 1/4 tổng số ghế của đảng tại quốc hội) đã công khai hoặc gián tiếp yêu cầu ông Starmer từ chức để tránh đẩy chính phủ vào tình trạng tê liệt. Đáng chú ý hơn, tờ Sky News tiết lộ rằng các nhân vật quyền lực nhất trong nội các, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Yvette Cooper, đã gặp riêng và thúc giục Thủ tướng đưa ra một quyết định “rút lui trong danh dự” trước khi cuộc họp nội các định kỳ diễn ra vào ngày 23/6.

Các đồng minh thân cận của thủ tướng hy vọng ông Starmer sẽ công bố một “lịch trình từ chức có trật tự” vào thứ Hai, trước khi ông có bài phát biểu trước các nghị sĩ về kết quả Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Kịch bản được nhiều bộ trưởng ủng hộ là ông Starmer sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền xuyên suốt mùa hè này, tạo không gian để Công đảng tổ chức một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho người kế nhiệm vào kỳ đại hội đảng diễn ra vào mùa thu tới tại Liverpool.

Nếu ông Starmer thực sự từ chức, nước Anh sẽ chào đón vị Thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng 10 năm kể từ sau sự kiện Brexit năm 2016, một minh chứng cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài chưa có hồi kết tại quốc gia này.