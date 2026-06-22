Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức

Sau tuyên bố sẽ từ chức, Thủ tướng Keir Starmer cho biết lãnh đạo mới sẽ được lựa chọn trước khi Quốc hội Anh họp trở lại vào tháng 9, mở đường để Vương quốc Anh có nhà lãnh đạo thứ bảy trong vòng 10 năm.

Ông Starmer giữ cương vị thủ tướng kể từ khi dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024. Tuy nhiên, sau hai năm cầm quyền, mức độ tín nhiệm dành cho ông cũng như Công đảng đã sụt giảm mạnh.

Quyết định từ chức của ông được cho là xuất phát từ chiến thắng của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra tuần trước. Ông Burnham, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester với nhiều người ủng hộ được dự đoán sẽ thách thức ông Starmer trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Công đảng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: AP

Chưa đầy hai năm sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử với lời hứa chấm dứt tình trạng hỗn loạn trong chính trường Anh, ông Starmer thừa nhận rằng đảng Lao động không còn muốn ông tiếp tục lãnh đạo. Ông cho biết quá trình đề cử ứng viên thay thế sẽ bắt đầu từ ngày 9/7. Tuy nhiên, đối thủ của ông là ông Andy Burnham hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất.

“Tại thời điểm này, câu hỏi mà đảng của tôi đang đặt ra là liệu tôi có còn là người phù hợp nhất để dẫn dắt chúng ta bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không. Tôi đã lắng nghe câu trả lời từ các nghị sĩ trong đảng và tôi chấp nhận câu trả lời đó với sự tôn trọng”, ông Starmer nói.

Mối đe dọa đối với vị thế của ông Starmer, vốn âm ỉ trong nhiều tháng qua và tăng mạnh vào ngày 19/6 khi ông Andy Burnham - Thị trưởng Greater Manchester, giành chiến thắng thuyết phục trong một cuộc bầu cử nghị viện để trở lại Westminster. Ông đã đánh bại ứng cử viên của đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) do ông Nigel Farage dẫn dắt. Reform UK đã dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc trong hơn một năm qua.

Chiến thắng đó làm dấy lên hy vọng trong nội bộ đảng Lao động rằng ông Burnham - một chính trị gia kỳ cựu nổi tiếng với khả năng giao tiếp và vận động quần chúng có thể xoay chuyển tình thế của đảng, vốn đã mất dần sự ủng hộ dưới thời ông Starmer. Các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của ông Starmer đã giảm xuống mức thấp nhất đối với một nhà lãnh đạo Anh.

Đồng bảng Anh và trái phiếu chính phủ Anh hầu như không biến động ngay sau thông báo từ chức của ông Starmer, do giới đầu tư từ lâu đã dự đoán trước khả năng này.

Dù quá trình chuyển giao được kỳ vọng diễn ra suôn sẻ, nhưng không phải không có rủi ro. Ngoài việc khẳng định nước Anh cần những thay đổi căn bản và phải giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, ông Burnham vẫn chưa làm rõ lập trường của mình về chính sách đối ngoại, kinh tế và quốc phòng.

Giống như ông Starmer, ông Burnham có thể nhận ra rằng dư địa hành động của một thủ tướng Anh rất hạn chế. Ông sẽ phải đối mặt với áp lực từ thị trường trái phiếu - vốn phản đối việc gia tăng vay nợ, đồng thời phải xử lý sự bất mãn của cử tri, những người cho rằng đất nước đang vận hành không hiệu quả.

Hiện Anh là quốc gia có chi phí vay nợ cao nhất trong Nhóm G7 do mức nợ công lớn, chi phí trả lãi cao, tăng trưởng kinh tế trì trệ trong nhiều năm, khó khăn trong việc cắt giảm chi tiêu và nhu cầu đầu tư vào các lĩnh vực như quốc phòng.

Người kế nhiệm ông Starmer sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Anh kể từ cuộc trưng cầu dân ý về Brexit - quyết định đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, diễn ra đúng 10 năm trước trong tuần này.

Sự thay đổi liên tục các nhà lãnh đạo ở Anh phản ánh khó khăn của chính phủ trong việc duy trì sự ủng hộ của cử tri. Nhiều người dân bất bình vì mức sống không được cải thiện, dịch vụ công xuống cấp và tình trạng nhập cư bất hợp pháp vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.