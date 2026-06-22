Thủ tướng Anh Starmer từ chức, chính trường Anh bước vào giai đoạn bất định mới

Trong tuyên bố tại Phố Downing, ông Keir Starmer cho biết sẽ tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng lâm thời Anh cho đến khi Công đảng bầu được lãnh đạo mới. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần sức ép gia tăng ngay từ nội bộ Công đảng, trong bối cảnh uy tín của chính phủ suy giảm và những bất đồng về định hướng lãnh đạo ngày càng bộc lộ rõ.

Một cuộc biểu tình ở thủ đô London hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Việc ông Keir Starmer rời vị trí lãnh đạo đánh dấu thêm một chương biến động trong chính trị Anh. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, đây là lần thứ 6 một thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ.

Đòn giáng được xem là cuối cùng dẫn đến quyết định từ chức của ông Keir Starmer được cho là chiến thắng của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tuần trước. Cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester và cũng là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong Công đảng được dự báo là người có khả năng thách thức vai trò lãnh đạo của ông Keir Starmer và hiện nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm.

Chuyên gia Tim Bale tại Đại học Queen Mary London nhận định: “Ông Andy Burnham dường như sở hữu một phẩm chất đặc biệt khiến nhiều người không xem ông như một chính trị gia thông thường. Ông được đánh giá là người có khả năng kết nối với công chúng, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và phần nào có thể thu hẹp những chia rẽ về tư tưởng cũng như tình trạng phân cực đang ảnh hưởng đến nền chính trị Anh hiện nay”.

Tuy nhiên, cuộc đua lãnh đạo đảng nhiều khả năng sẽ không chỉ có một ứng cử viên. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã phát tín hiệu sẵn sàng tham gia tranh cử nếu tiến trình bầu chọn chính thức được khởi động.

Ông Keir Starmer lên nắm quyền tại Anh sau chiến thắng áp đảo của Công đảng trong cuộc bầu cử tháng 7/2024, khép lại nhiều năm cầm quyền của đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, những cam kết trọng tâm về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ công và giảm áp lực chi phí sinh hoạt chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Cùng với đó, một số quyết định nhân sự gây tranh cãi đã làm suy giảm sự ủng hộ đối với chính phủ.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Công đảng đang chịu sức ép từ cả hai phía. Một bộ phận cử tri trung tả chuyển sang ủng hộ Đảng Xanh, trong khi đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) của ông Nigel Farage tiếp tục gia tăng ảnh hưởng với thông điệp cứng rắn về nhập cư và chủ quyền quốc gia.

Dù gặp khó khăn ở trong nước, ông Keir Starmer vẫn được đánh giá tích cực trong lĩnh vực đối ngoại. Chính phủ của ông đóng vai trò nổi bật trong việc duy trì sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine và tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm thiểu tác động của những cuộc khủng hoảng quốc tế gần đây.

Tuyên bố từ chức của ông Keir Starmer ngay lập tức thu hút phản ứng từ bên ngoài nước Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thất bại trong các chính sách nhập cư và năng lượng là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Anh phải ra đi.

Tuy nhiên, đối với nhiều nhà phân tích, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự suy giảm niềm tin của cử tri đối với khả năng hiện thực hóa chương trình nghị sự mà Công đảng đã cam kết khi trở lại nắm quyền.

Trong ngắn hạn, việc chuyển giao lãnh đạo khó có thể làm thay đổi ngay các thách thức kinh tế và xã hội mà Anh đang đối mặt. Tuy nhiên, kết quả cuộc đua kế nhiệm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Công đảng cũng như hướng đi của nước Anh trong giai đoạn hậu Brexit đầy biến động.