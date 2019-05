Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức trong nước mắt

Thông tin từ chức được bà Theresa May đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Uỷ ban 1922, Graham Brady vào sáng 24/5 (theo giờ London). Uỷ ban này tập hợp các nghị sĩ đảng Bảo thủ chống đối bà May và tuyên bố đã chuẩn bị mọi thứ để tiến hành một phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm thứ hai với bà May nếu bà không rời ghế Thủ tướng Anh.

Bà May tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/6. Ảnh: Reuters.

Đọc thông báo từ chức trước cửa Văn phòng Thủ tướng Anh trong nước mắt, bà Theresa May cho biết, bà ra đi trong tiếc nuối vì đã không thể hoàn tất tiến trình Brexit.



Bà May cũng bảo vệ quyết định của mình rằng chính phủ Anh cần phải tìm mọi cách để Brexit được thực thi bởi đó là lựa chọn dân chủ của người dân Vương quốc Anh vào năm 2016 mà bất cứ chính phủ cầm quyền nào của Anh cũng phải tôn trọng.

Tiếp đó, bà May kêu gọi người kế nhiệm mình tìm mọi cách để đạt được sự đồng thuận tại Nghị viện Anh, đồng thời đưa ra lời khuyên rằng “thoả hiệp không có gì xấu và cuộc sống phụ thuộc vào những thoả hiệp”.

Việc bà May từ chức Thủ tướng Anh vào ngày 7/6 tới sẽ chấm dứt một giai đoạn vô cùng phức tạp và khốc liệt trên chính trường Anh trong 3 năm qua liên quan đến Brexit.

Bà Theresa May lên làm Thủ tướng Anh vào ngày 13/7/2016 thay cho Thủ tướng David Cameron phải từ chức sau cuộc trưng cầu ý dân dẫn đến việc nước Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Anh từ chức để phản đối bà May về Brexit VOV.VN - Bà Andrea Leadsom, nữ Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Nghị viện Anh thông báo từ chức để phản đối chính sách về Brexit.

Là người ủng hộ Brexit, bà May đã bắt đầu các cuộc đàm phán Brexit với EU theo quan điểm cứng rắn với ý định đưa nước Anh thoát hẳn mọi sự ràng buộc với EU. Tuy nhiên, các khó khăn trong nội bộ Vương quốc Anh, cộng thêm sự phức tạp không thể lường trước của hồ sơ Brexit, đặc biệt trong vấn đề biên giới Bắc Ireland và hậu quả của việc ra đi không thoả thuận đã buộc bà May phải liên tiếp đưa ra rất nhiều nhượng bộ với phía châu Âu.

Cuối tháng 11/2018, sau 17 tháng đàm phán cam go, chính phủ của bà May đã đạt được một thoả thuận Brexit với EU. Tuy nhiên, thoả thuận này bị chỉ trích kịch liệt trong nội bộ nước Anh và đã 3 lần bị Hạ viện Anh bác bỏ.

Thế bế tắc toàn diện của Brexit khiến bà May đánh mất tất cả sự ủng hộ của nội bộ đảng Bảo thủ cũng như thất bại trong việc tìm kiếm thoả hiệp với Công đảng đối lập.

Việc bà May dự định đưa ra “thoả thuận Brexit” 10 điểm mới để bỏ phiếu tại Hạ viện Anh vào đầu tháng 6 tới được xem là giọt nước tràn ly, khiến các phe phái trong nội bộ đảng Bảo thủ cương quyết gây sức ép buộc bà May từ chức.