Thủ tướng Anh thừa nhận đã chuẩn bị kịch bản qua đời vì Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/5 thừa nhận các bác sỹ Anh đã chuẩn bị cho kịch bản ông thiệt mạng vì Covid-19 trong tháng trước, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang gây tổn thất lớn tại Anh.

Chi tiết về những gì diễn ra trong hơn 1 tuần nhập viện trong tháng 4 được Thủ tướng Anh Boris Johnson thuật lại trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ báo The Sun ngày 3/5.

Thủ tướng Anh Boris Johnson trở lại làm việc hồi tuần rồi sau khi chống chọi lại căn bệnh Covid-19. Ảnh REUTERS.

Theo ông Boris Johnson, tình trạng sức khoẻ của ông đã diễn biến xấu khi bị đưa vào phòng điều trị tích cực và đã có thời điểm khả năng sống sót của ông là 50-50. Các bác sỹ Anh tại bệnh viện St Thomas ở thủ đô London khi đó đã phải đứng trước quyết định có đặt ống thở cho ông hay không, đồng thời chuẩn bị kịch bản thông báo việc ông qua đời vì Covid-19.

Tuy nhiên, rất may là sau đó sức khoẻ của Thủ tướng Anh đã tiến triển tốt. Ông Boris Johnson rời viện sau hơn 1 tuần điều trị và tiếp tục nghỉ ngơi để phục hồi trong gần 3 tuần tại nhà riêng. Thủ tướng Anh đã chính thức trở lại làm việc từ đầu tuần trước để lãnh đạo cuộc chiến chống Covid-19 tại Anh.

Dự kiến, trong tuần này ông Boris Johnson sẽ trình bày một kế hoạch về việc sẽ gỡ bỏ từng bước các biện pháp phong toả tại Anh. Tuy nhiên dư luận Anh đang rất bất an trước việc gỡ bỏ phong toả.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Opinium công bố hôm 2/5, chỉ có 17% người dân Anh được hỏi cho rằng hiện đã an toàn để mở cửa lại trường học, 67% phản đối. Số người phản đối việc mở lại các quán bar, nhà hàng, hay các sự kiện thể thao cũng ở mức rất cao, từ 78-84%.

Nguyên nhân của các bất an này là do dịch Covid-19 tại Anh vẫn đang nghiêm trọng hơn nhiều so với các nước khác tại châu Âu. Trong ngày 3/5, Anh có thêm 315 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại Anh lên 28,446 ca, cao thứ hai châu Âu và thứ ba thế giới, sau Mỹ và Italy.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật về tình hình Covid-19 chiều ngày 3/5, Chánh Văn phòng nội các Anh Michael Gove thừa nhận chính phủ Anh đã mắc những sai lầm trong một số quyết sách phòng chống dịch.



“Rõ ràng là chính phủ Anh, cũng như mọi chính phủ khác trên thế giới, đều có lúc mắc những sai lầm. Nhưng việc xác định chính xác lĩnh vực nào có những sai lầm nghiêm trọng nhất hiện tại là bất khả thi, chúng tôi phải chờ thêm một thời gian nữa khi có đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết”, ông Michael Gove nói./.