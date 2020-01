Thủ tướng Anh: Vụ máy bay ở Iran cho thấy cần phải sớm giảm căng thẳng

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anh Boris Johson nhấn mạnh: Việc Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay của Ukraine là bước đi quan trọng đầu tiên. Tuy nhiên nó cũng cho thấy xung đột sẽ chỉ dẫn đến thảm kịch và thương vong. Do đó lãnh đạo các nước cần phải tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao để giải quyết xung đột.

Thủ tướng Anh Johnson. Ảnh: BBC.

Có 4 công dân Anh trong số 176 người thiệt mạng trong chuyến bay xấu số. Thủ tướng Anh nhấn mạnh cần một cuộc điều tra quốc tế minh bạch, toàn diện và độc lập. Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với Canada, Ukraine và các đối tác quốc tế khác trong quá trình điều tra.



Trong một tuyên bố trên truyền hình trước đó, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thừa nhận trách nhiệm hoàn toàn cho vụ bắn nhầm máy bay Ukraine, nhưng cũng đổ lỗi cho Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, dẫn đến hành động sai sót của Iran.

Tư lệnh Không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Amirali Hajizadeh khẳng định: “Đây là cái giá của sự nhầm lẫn và cả do hành động của Mỹ trong khu vực. Thực sự vào tối hôm đó, Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện. Hệ thống phòng không đã nhầm có một tên lửa hành trình đang bay đến. Vì chiếc máy bay mục tiêu ở khá thấp nên chúng tôi đã sử dụng tên lửa tầm ngắn để bắn hạ. Không may do quyết định vội vã của một người đã khiến thảm kịch xảy ra”./.