Tại một cuộc họp báo diễn ra sau cuộc gặp quy mô lớn nhất của “Liên minh các quốc gia tự nguyện”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, họ đang tìm kiếm các địa điểm “trung lập”, chẳng hạn như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để tổ chức đàm phán bốn bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc thống nhất địa điểm sẽ không phải là vấn đề khó khăn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức nói thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng phía Nga cũng sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán này, như đã thỏa thuận với Mỹ”.

Ông Merz nhấn mạnh: “Cuộc chiến này phải kết thúc với việc Ukraine giữ vững được toàn vẹn lãnh thổ, nhận được những đảm bảo an ninh mạnh mẽ, và quan trọng nhất là được gắn kết vào cấu trúc an ninh châu Âu – đó mới là điểm cốt yếu”.

Ông cho biết thêm, nếu tất cả các điều kiện trên được đáp ứng, “chúng tôi sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Putin về tất cả những vấn đề này”.

Tuy nhiên, quan điểm từ phía Moscow lại có phần chưa rõ ràng. Trước khi rời đi để trở về Nga, ông Putin gợi ý rằng ông muốn các nhà lãnh đạo châu Âu đến Moscow để “làm rõ lập trường của họ”.

Ông Putin nói: “Chúng tôi đã đề xuất, thông qua các kênh ngoại giao, rằng phía châu Âu nên đến Moscow để làm rõ lập trường của họ. Sau khi điều đó được thực hiện, chúng tôi sẽ quyết định hình thức tiếp tục đối thoại với Ukraine”.