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Thủ tướng Đức gửi thông điệp tới ông Trump trước cuộc gặp với Tổng thống Putin

Thứ Sáu, 21:37, 13/11/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh đưa ra những quyết định bất ngờ trong cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc vào tuần tới.

Ngày 13/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh đưa ra những quyết định bất ngờ trong cuộc hội đàm dự kiến diễn ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc vào tuần tới, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine đang được thúc đẩy.

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Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước giới truyền thông tại Dublin, Ireland, ngày 12/11/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Dublin, ông Merz cho biết một số nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại cuộc gặp sắp tới có thể trở thành “thời khắc Anchorage thứ hai”, ám chỉ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Anchorage, bang Alaska (Mỹ). Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu từng coi cuộc gặp này là một thời điểm có thể tạo bước ngoặt trong nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.

“Tôi muốn gửi một thông điệp hết sức rõ ràng tới Mỹ: Xin đừng tạo ra những bất ngờ. Hãy tiếp tục phối hợp hành động cùng châu Âu và Ukraine”, Thủ tướng Đức nhấn mạnh.

Ông Merz hiện đang thúc đẩy các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn của khối. Theo ông, đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, song các bên vẫn còn cách khá xa việc đạt được một thỏa thuận chính thức.

Liên quan đến tiến trình hòa bình, Thủ tướng Đức cho biết sau các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Mỹ và Nga tại Abu Dhabi trong tuần này, các cuộc đàm phán thực chất nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu trong những tuần tới và lần đầu tiên có sự tham gia của các nước châu Âu.

Ông Merz đồng thời bác bỏ yêu cầu của Nga về việc đưa cấu trúc an ninh châu Âu trở thành trọng tâm của các cuộc đàm phán. Theo Thủ tướng Đức, khuôn khổ an ninh này đã tồn tại dưới hình thức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Các cuộc thảo luận sắp tới phải tập trung vào một câu hỏi then chốt: Có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ nào sau khi hòa bình được thiết lập? Tuy nhiên, trước hết, chúng ta phải thực sự đạt được hòa bình”, ông Merz nhấn mạnh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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