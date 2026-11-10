Thủ tướng Đức yêu cầu tất cả các nước EU đóng góp công bằng cho Ukraine

Trong bức thư gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh Berlin coi cam kết tập thể này là điều kiện tiên quyết và cốt lõi để giải quyết vấn đề viện trợ Ukraine cũng như thảo luận về các vấn đề tài chính khác, đặc biệt là ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028-2034. Thủ tướng Đức cũng đề nghị đưa nội dung này vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Dublin.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh Berlin coi cam kết tập thể này là điều kiện tiên quyết và cốt lõi để giải quyết vấn đề viện trợ Ukraine. Ảnh: Reuters

Dù 27 nước thành viên EU trước đó đã thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho nhu cầu tài chính của Ukraine giai đoạn 2026-2027, Kiev tháng trước thông báo số tiền này không đủ và ước tính mức thâm hụt ngân sách năm tới lên tới khoảng 70 tỷ euro. EU dự kiến gánh khoảng 45 tỷ euro trong số đó nhưng vẫn chưa thống nhất phương án huy động cụ thể.

Đức khẳng định không chấp nhận việc tiếp tục đơn độc gánh vác phần lớn trách nhiệm này khi các khoản hỗ trợ song phương, đặc biệt là viện trợ quân sự, đang dồn lên vai chỉ một vài quốc gia. Đức và Hà Lan thường xuyên chỉ trích các nước như Pháp vì mức đóng góp còn hạn chế, trong khi ba quốc gia khác gồm Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia trước đó thậm chí đã được miễn tham gia vào khoản vay 90 tỷ euro này.