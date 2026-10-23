Thủ tướng Israel dọa “tung đòn quyết định” với Iran

Lời đe dọa được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tối 22/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Jerusalem. Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel trước đây đã tấn công Iran để ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Giờ đây, Israel cần tiếp tục tung đòn quyết định với Iran, hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở.

Người đứng đầu chính phủ Israel cảnh báo, nếu không chủ động tấn công, Israel sẽ bị Iran tấn công trước. Nếu Israel không hủy diệt Iran, Israel sẽ bị chính Iran hủy diệt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud, phát biểu trong chuyến thị sát chợ Mahane Yehuda, ở Jerusalem. (Ảnh: Reuters)

Lời đe dọa của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng ông Netanyahu đang tìm cách khơi mào trở lại xung đột trong khu vực, đặc biệt là với Iran, để né tránh cuộc tổng tuyển cử được ấn định diễn ra ngày 27/10 tới đây tại Israel với kết quả được dự báo là bất lợi cho phe của ông Netanyahu.

Tờ Axios của Mỹ cho biết, đầu tuần này, không quân Israel đã triển khai hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu bay qua lãnh thổ Iraq và Syria, để tiếp cận không phận Iran. Động thái bị một số quan chức Mỹ nghi ngờ là nhằm khiêu khích Tehran, kích động phòng không Iran khai hỏa, tạo cớ để ông Netanyahu phát động chiến tranh trở lại chống Iran.

Chỉ trong chưa đầy 1 năm, từ giữa tháng 6/2025 tới cuối tháng 2/2026, Israel đã cùng Mỹ 2 lần phát động cuộc chiến chống Iran, viện cùng lý do ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên gây chiến cũng như các cơ quan chuyên môn quốc tế, chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân. Phía Iran cũng liên tục khẳng định không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân là điều cấm kỵ đối với quốc gia Hồi giáo.