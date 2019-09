Thủ tướng Israel hủy chiến dịch tấn công dải Gaza vào phút chót

Báo Haaretz của Israel sáng nay (16/9) đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã rút lệnh khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Dải Gaza vào phút cuối hồi tuần trước.

Israel rút quyết định tấn công quy mô lớn vào Gaza. Ảnh: Getty.

Trước những leo thang ở Gaza khi phong trào Hamas và phong trào Jihad thường xuyên bắn tên lửa vào Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tuần trước đã triệu tập các quan chức cấp cao quốc phòng để tham vấn khẩn cấp. Văn phòng của ông Netanyahu không công bố bất kỳ chi tiết nào về cuộc thảo luận, nhưng vài giờ sau đó không quân nước này đã ném bom một số mục tiêu quân sự của Hamas ở Gaza. Các cuộc không kích này mạnh hơn so với các cuộc không kích trong những tháng gần đây nhưng không gây thương vong.

Cuộc tấn công đã bị một số quan chức quốc phòng Israel phản đối ngay lập tức và lý do chính cuộc tấn công quy mô lớn vào Gaza bị ngừng là do Thủ tướng Netanyahu không có quyền đưa ra quyết định đơn phương phát động chiến tranh mà quyết định này phải được nội các an ninh chấp thuận. Trước đó, Đảng Likud của ông Netanyahu muốn sửa đổi luật để cho phép thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng cùng nhau hành động và đưa ra quyết định như vậy trong các trường hợp đặc biệt ngay cả khi không tham vấn nội các an ninh. Nhưng các thành viên phe đối lập đã phản đối điều này./.