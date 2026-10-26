Thủ tướng Israel nhấn mạnh quyết tâm thay đổi chế độ tại Iran và sự ủng hộ của Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa nhắc lại sự ủng hộ mà ông nhận được từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước thềm cuộc bầu cử tại Israel. Ông ám chỉ rằng nếu mình giành chiến thắng, cả hai nhà lãnh đạo có thể tái khởi động cuộc chiến chống lại Iran, sau khi ông Trump tuyên bố rằng họ nên “hoàn tất công việc này”.

Thủ tướng Israel Netanyahu bên cạnh các quan chức an ninh hàng đầu của nước này. Ảnh: Văn phòng thủ tướng Israel

“Tổng thống Mỹ Donald Trump mang đến một tình bạn chưa từng có tiền lệ giữa một thủ tướng Israel và một tổng thống Mỹ. Khó có khả năng chúng ta sẽ lại có một vị tổng thống thân thiết đến thế trong tương lai”, ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình vào đêm muộn 25/10. “Ông ấy còn hai năm nữa tại nhiệm, và ông ấy kêu gọi quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 25/10, ông Trump - người từng cùng ông Netanyahu phát động cuộc chiến chống Iran vào tháng 2 - đã viết: “Hãy bỏ phiếu cho Bibi Netanyahu làm Thủ tướng; chúng ta phải hoàn tất công việc mà chúng ta đã bắt đầu!”.

Ông Netanyahu cho biết ông Trump sẵn sàng thực hiện các hành động “nhằm loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Iran”, nhưng điều kiện tiên quyết là chính ông Netanyahu phải tiếp tục nắm quyền.

“Tôi đã chỉ đạo cơ quan tình báo Mossad và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phải lật đổ chế độ này, vì đó là cách duy nhất để chấm dứt mối đe dọa hiện nay”, ông Netanyahu khẳng định.

Khi được yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Netanyahu, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Như Tổng thống Trump đã nêu, Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, cả về kinh tế lẫn quân sự. Các biện pháp phong tỏa vẫn sẽ được duy trì nghiêm ngặt, trong khi dầu mỏ vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz với khối lượng kỷ lục”.

Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao? VOV.VN - Israel và Ukraine có nhiều trải nghiệm thực chiến về phòng không trong những năm gần đây. Những nghiên cứu, cải tiến của họ trong hệ thống phòng không có thể cung cấp nhiều bài học cho tác chiến phòng không trên thế giới.

“Mỹ sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, bà Kelly nói thêm qua email, đề cập cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3/11 tại Mỹ.

Đối thủ chính của ông Netanyahu, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel theo đường lối trung dung Gadi Eisenkot, cũng đã đăng tải bình luận trên mạng xã hội, ca ngợi ông Trump là “một người bạn thực sự của Israel”.

Ứng viên Eisenkot cho biết thêm, “tôi trân trọng những nỗ lực và cam kết của ông ấy đối với an ninh của Israel, đồng thời tôi tin tưởng rằng ông ấy sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào được người dân lựa chọn”.