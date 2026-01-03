中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Thủ tướng lâm thời Thái Lan thị sát biên giới với Campuchia, trấn an người dân

Thứ Bảy, 11:19, 03/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 2/1 đã đi thị sát khu vực biên giới giáp Campuchia và khẳng định hai nước vẫn tuân thủ nghiêm thỏa thuận ngừng bắn.

Cụ thể, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới thị sát khu vực Prasat Khana, huyện Kap Choeng, tỉnh Surin và làm việc với các lực lượng vũ trang đang đóng quân tại đây.

thu tuong lam thoi thai lan thi sat bien gioi voi campuchia, tran an nguoi dan hinh anh 1
Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul trả lời báo giới ngày 2/1. Ảnh: The Nation.

Phát biểu với báo giới, ông Anutin Charnvirakul bày tỏ sự động viên, chia sẻ đối với các binh sĩ đang làm nhiệm vụ, đặc biệt trong dịp năm mới khi nhiều người không thể trở về sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan khẳng định sự tin tưởng vào vai trò của quân đội trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời kêu gọi người dân không quá lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại, trong bối cảnh hai bên vẫn đang tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tránh để xảy ra thêm thiệt hại và tổn thất, đặc biệt là bảo đảm an toàn, tính mạng cho các binh sĩ làm nhiệm vụ. Công tác sửa chữa, trùng tu các khu di tích bị ảnh hưởng bởi xung đột biên giới sẽ được Bộ Văn hóa Thái Lan triển khai khi tình hình ổn định trở lại.

Cũng trong ngày hôm qua, Quân khu 2 của Thái Lan cho biết tình hình khu vực biên giới hiện vẫn ổn định, không ghi nhận các vụ đụng độ hay sự cố phát sinh. Các đơn vị đóng quân tại khu vực tiếp tục duy trì nhiệm vụ, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

PV/VOV-Bangkok
