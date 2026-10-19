Thủ tướng Magyar: Hungary sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp mới đây với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Magyar cho biết, Ukraine đã kêu gọi Hungary và một số quốc gia khác như Ba Lan, Romania và Slovakia đảm bảo việc vận chuyển quá cảnh ngũ cốc của nước này đến Tây Âu do tuyến đường vận chuyển qua Biển Đen gần như bị ngưng trệ.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Thủ tướng Hungary Magyar (phải) (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Hungary, một quy trình vận chuyển quá cảnh như vậy đã được thiết lập từ ngay sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, tuy nhiên sau đó đã bị ngừng lại. Hungary sẵn sàng cho phép ngũ cốc của Ukraine vận chuyển qua lãnh thổ nước này đến Tây Âu với điều kiện các sản phẩm của Ukraine chỉ quá cảnh trên đường đến các quốc gia khác mà không lưu lại hay tiêu thụ tại thị trường Hungary.

Thủ tướng Magyar cho biết thêm, tại cuộc gặp, hai bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán ở cấp bộ trưởng và xem xét các dự án chung, bao gồm khôi phục trường học, bệnh viện cũng như các khoản đầu tư kinh tế tại vùng Transcarpathia. Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau trong vài tháng tới nếu việc thực hiện thỏa thuận về cộng đồng dân tộc thiểu số Hungary tại vùng Transcarpathia của Ukraine diễn ra thuận lợi.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Hungary về việc sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu được đưa ra trong bối cảnh Ukraine nằm trong số các quốc gia sản xuất lúa mì, ngô và hạt hướng dương hàng đầu thế giới, với khoảng 90% lượng xuất khẩu các loại cây trồng này đi qua Biển Đen. Tuy nhiên hoạt động xuất khẩu nông sản từ các cảng Biển Đen của Ukraine bị gián đoạn nghiêm trọng, buộc Kiev phải tìm kiếm các tuyến đường bộ và đường sắt thay thế.

Trước đó, lãnh đạo các quốc gia Baltic cũng kêu gọi EU mở rộng và tăng cường hiệu quả các “Hành lang Đoàn kết” nhằm tạo điều kiện cho nông sản Ukraine tiếp cận thị trường quốc tế.