Thủ tướng Medvedev: NATO luôn xem Nga là đối thủ tiềm năng

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa cho biết, NATO luôn xem Nga là một đối thủ tiềm năng và năng lực quân sự của liên minh này trong đó có bộ 3 hạt nhân đang nhắm mục tiêu vào Nga.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Trả lời phỏng vấn tờ Kommersant, Thủ tướng Medvedev khẳng định “Bất kể đồng nghiệp của chúng ta từ liên minh này nói gì, các nước NATO vẫn xem Nga là đối thủ tiềm năng. Và rõ ràng là năng lực quân sự của họ, bao gồm bộ ba hạt nhân, đang nhắm vào Nga”.

Ông Medvedev nhấn mạnh, điều này cũng liên quan đến các vũ khí phi hạt nhân và các lực lượng hạt nhân chiến thuật của NATO, vốn đóng vai trò là vũ khí chiến lược, một khi chúng được triển khai tới sát biên giới Nga. Theo Thủ tướng Nga, năng lực quân sự của NATO có thể gây ra tổn thất “vô cùng lớn” và Nga nên nắm rõ cách thức đối đầu với các lực lượng này.

Trong tuyên bố đưa ra, ông Mrdvedev cho biết thêm, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ nếu Washington thể hiện thiện chí nối lại quan hệ với Moscow.

“Cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ. Đặc biệt cần phải hiểu rằng Nga không phải là bên bắt đầu chiến dịch trừng phạt, đặt ra nhiều rào cản, trục xuất các nhà ngoại giao, áp đặt những biện pháp hạn chế về kinh tế. Nếu Mỹ có động thái cho thấy nước này muốn nối lại quan hệ. Chúng tôi luôn sẵn sàng”.

Thủ tướng Medvedev cũng khẳng định sáng kiến ký kết Hiệp ước An ninh Châu Âu có thể được hồi sinh nhưng cần có thiện chí chính trị. Trước đó vào tháng 6/2008, ông Medvedev, khi đó còn đang giữ chức Tổng thống Nga, đã đề xuất phát triển một thỏa thuận an ninh mới giữa Nga, Liên minh Châu Âu, NATO và Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) có tên gọi Hiệp ước An ninh Châu Âu. Tuy nhiên đến nay, Hiệp ước này vẫn chưa được ký kết./.