Thủ tướng New Zealand kêu gọi bầu cử

Hôm nay (28/01), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã lên tiếng kêu gọi tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 19/09 năm nay. Cuộc bầu cử được coi là một “phép thử” đối với sự ủng hộ của người dân dành cho bà, sau khi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các vấn đề kinh tế vào năm ngoái.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Auckland ngày 8/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ năm 2017, Liên minh do Đảng Lao động trung tả của Thủ tướng Jacinda Ardern đã lên nắm quyền và đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.