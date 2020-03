Thủ tướng New Zealand kêu gọi người già ở trong nhà để tránh Covid-19

Hôm qua (20/3) Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern kêu gọi người dân giảm những chuyến đi không thực sự cần thiết và yêu cầu người già ở trong nhà để giúp chống sự lây lan của dịch Covid-19 .

Thủ tướng New Zealand Adern. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Adern cho biết, New Zealand đang bắt đầu hệ thống cảnh báo mới. Hiện nước này đang ở cấp độ cảnh báo số 2 (tức là dịch vẫn trong vòng kiểm soát) nhưng nguy cơ đang tăng lên vì có thêm nhiều ca mắc.



Nữ Thủ tướng kêu gọi người già trên 70 tuổi nên ở nhà càng nhiều càng tốt. Các trường học sẽ vẫn mở cửa như chính sách đang áp dụng ở nước láng giềng Australia.

Theo cơ quan y tế New Zealand, trong vòng 24 giờ qua, có thêm 14 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 53.

Mặc dù các chính sách được ban hành ở New Zealand và Australia là chưa từng có, trong đó có lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh, nhưng các biện pháp ở New Zealand vẫn không nghiêm ngặt so với các biện pháp được áp dụng ở nhiều nước ở châu Âu và Bắc Mỹ (những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn và đã được phong tỏa./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)

Theo Reuters