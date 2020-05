Thủ tướng New Zealand sẽ tham dự cuộc họp nội các Australia mở rộng

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 4/5 cho biết, ông đã mời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tham dự cuộc họp nội các liên bang mở rộng của Australia vào ngày 5/5.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Australia Scott Morrion họp báo chung trong chuyến thăm Australia của Thủ tướng Jacinda vào 2019. Ảnh: Stuff.

Theo dự kiến, trong cuộc họp này, Thủ tướng New Zealand sẽ cùng thảo luận với Thủ tướng Australia và thủ hiến các bang của nước này về khả năng hai nước mở cửa biên giới và việc New Zealand sử dụng ứng dụng điện tử COVIDSafe nhằm truy vết những người có khả năng mắc Covid-19.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã đưa ra đề xuất mở cửa biên giới giữa New Zealand và Australia trong bối cảnh hai nước đang kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Cho đến thời điểm này, Australia chưa có phản hồi chính thức về đề xuất của New Zealand song Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết, khi New Zealand “đang ở giai đoạn tương tự như Australia trong cuộc chiến chống Covid-19” thì nước này có thể cân nhắc việc cho phép người dân hai nước qua lại trong một giai đoạn nhất định.

Để việc này được diễn ra an toàn, Australia đang xem xét khả năng thực thi các biện pháp như kiểm tra thân nhiệt tại sân bay. Nếu người dân New Zealand cài đặt ứng dụng COVIDSafe giống như người dân Australia thì sẽ thuận lợi cho cho việc đảm bảo việc đi lại giữa hai nước được diễn ra an toàn./.