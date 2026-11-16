Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu lịch trình ngoại giao dày đặc tại ASEAN

Vào khoảng 11h30 ngày 16/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã rời sân bay Haneda để bắt đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày tới Philippines và Trung Quốc, cùng với một lịch trình ngoại giao dày đặc.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới ngay trước chuyến thăm, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: “Trong bối cảnh cộng động quốc tế đang đối mặt với những biến động lớn, Nhật Bản sẽ gửi tới thế giới thông điệp về những nỗ lực và sự hợp tác hướng tới duy trì, tăng cường một trật tự thế giới tự do, rộng mở và tôn trọng pháp quyền. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Vào ngày 17/11, nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh AZEC tại Manila, Thủ đô của Philippines - nơi bà sẽ “thể hiện quyết tâm của Nhật Bản trong việc thúc đẩy Sáng kiến “Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á - POWERR Asia”, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ tại eo biển Hormuz và mở đường cho khuôn khổ AZEC 2.0, củng cố triển vọng về khả năng phục hồi kinh tế và năng lượng của các nước, đồng thời sẽ đề xuất Sáng kiến “Cầu nối châu Á” - một kế hoạch trong đó các công ty và viện nghiên cứu tại Nhật Bản và các nước Đông Nam Á sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và khử carbon.

Bên cạnh những kế hoạch nêu trên, nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm Quad - một khuôn khổ đối thoại an ninh, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ, đồng thời tổ chức các cuộc gặp riêng với lãnh đạo các nước khác, bao gồm lãnh đạo nước chủ nhà Philippines.

Trong một thông báo mới nhất, Thủ tướng Takaichi cũng sẽ có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào ngày 17/11. Tại cuộc gặp, hai bên dự kiến ​​sẽ thảo luận về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần thứ tư giữa 2 nhà lãnh đạo này kể từ khi thủ tướng Takaichi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.