Tại đây, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh vừa diễn ra tại Philippines và Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại họp báo. Ảnh: PV/VOV-Tokyo

Mở đầu họp báo, Thủ tướng Takaichi khẳng định đây là "Tuần lễ ngoại giao" quan trọng đối với tương lai của Nhật Bản nói riêng và khu vực nói chung, khi lãnh đạo các nước gặp gỡ, trao đổi ý kiến và cùng tham dự các hội nghị chung. Các hoạt động này đã góp phần củng cố lòng tin giữa lãnh đạo các nước, tạo nền tảng cho hợp tác trong tương lai.

Đề cập quan hệ với Trung Quốc - vấn đề thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, bà Takaichi nhấn mạnh "Vị thế của bốn văn kiện chính trị mà hai nước đã cùng xây dựng trong quá khứ, bao gồm Tuyên bố chung Nhật - Trung, với tư cách là những văn kiện nền tảng trong quan hệ song phương, hoàn toàn không thay đổi. Trung Quốc là một nước láng giềng quan trọng. Chính vì giữa hai nước vẫn tồn tại những vấn đề cần giải quyết và các thách thức, nên việc duy trì đối thoại và trao đổi thông tin là vô cùng quan trọng".

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng một lần nữa nêu bật tầm quan trọng của hợp tác Nhóm bộ tứ (QUAD), gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ, khi cho rằng việc có thể chứng minh cho thế giới thấy sự thống nhất vững chắc của bốn nước là có ý nghĩa sâu sắc.

Thủ tướng Takaichi nói: "Trong bối cảnh trật tự thế giới đang bị lung lay, việc các nhà lãnh đạo của các nước có cùng các giá trị cơ bản tề tựu để thống nhất về nhận thức chiến lược, thể hiện với thế giới sự đoàn kết vững chắc nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời đạt được sự đồng thuận về các biện pháp hợp tác cụ thể, chính là một thành quả to lớn".

Theo bà Takaichi, những bước đi trong một năm qua kể từ khi bà nhậm chức, cùng với sự tin tưởng vững chắc được xây dựng với các nhà lãnh đạo trong khu vực thông qua "Tuần lễ ngoại giao" vừa qua, chính là nền tảng quan trọng. Nhật Bản quyết tâm tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt để khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có được sự tự chủ và khả năng chống chịu, đồng thời cùng nhau trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng.