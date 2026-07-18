Thủ tướng Tây Ban Nha tới Mỹ dự chung kết World Cup giữa lúc hai nước bất đồng

Quan hệ giữa Mỹ và Tây Ban Nha đã trở nên căng thẳng sau khi Madrid từ chối cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP theo mục tiêu mới của NATO. Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích lập trường này, đồng thời từng cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại đối với Tây Ban Nha. Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng, ông Trump thậm chí từng nói với các cố vấn về việc “cắt toàn bộ thương mại với Tây Ban Nha, kể cả các chuyến thăm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: AP

Tuy nhiên, sau đó ông Trump đã giảm giọng điệu khi cho rằng Tây Ban Nha đã đáp ứng các cam kết thanh toán và tỏ ra “rất hào phóng”. Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng phát biểu này ám chỉ Madrid đã hoàn thành mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP như cam kết trước đó.

Một vấn đề khác khiến quan hệ hai bên trở nên nhạy cảm là việc Tây Ban Nha không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự và không phận của nước này trong chiến dịch tấn công Iran hồi đầu năm. Khi đó, Thủ tướng Sánchez khẳng định Tây Ban Nha vẫn mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp nhất với các đồng minh.

Dù còn nhiều khác biệt, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi ngắn bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, được phía Tây Ban Nha mô tả là thân thiện và chủ yếu xoay quanh World Cup.

Trận chung kết World Cup 2026 cũng sẽ có sự hiện diện của Hoàng gia Tây Ban Nha, gồm Quốc vương Felipe VI, Hoàng hậu Letizia cùng 2 Công chúa nhằm cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu tranh chức vô địch với Argentina.