Thủ tướng Thái Lan chỉ thị sẵn sàng đối phó với biểu tình

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, ông không phản đối các cuộc biểu tình chống chính quyền nhưng yêu cầu của những người biểu tình đưa ra là không thể thực hiện được.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: AP.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo của cơ quan an ninh tại Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm qua 19/8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã chỉ thị cho lực lượng này chuẩn bị cho các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên có thể leo thang trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan đã mời các sĩ quan quân đội cấp cao, những người được cho là sẽ trở thành các lãnh đạo mới cho lực lượng vũ trang vào tháng tới. Cuộc họp đặc biệt này thảo luận và đánh giá các mối đe doạ với an ninh quốc gia.

Các cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên nhằm phản đối chính phủ và yêu cầu cải tổ lại hiến pháp đã liên tục xảy ra tại Thái Lan trong thời gian qua. Đặc biệt, vào cuối tuần trước, đã có hơn 10.000 người tập trung tại thủ đô Bangkok để tham gia biểu tình chống chính phủ. Hơn nữa, các nhóm sinh viên đã tiếp tục có kế hoạch leo thang các cuộc biểu tình nhằm gây sức ép với chính quyền đương nhiệm. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Thái Lan kể từ năm 2014 cho tới nay.

Nhóm biểu tình yêu cầu phải giải tán Hạ viện, sửa đổi hiến pháp mà chấm dứt các mối đe doạ với người biểu tình thậm chí còn yêu cầu cải cách cả chế độ. Cuộc biểu tình đã lan rộng ra cả giới học sinh, những người chưa đủ tuổi vị thành niên. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, ông không phản đối các cuộc biểu nhưng yêu cầu của những người biểu tình đưa là không thể chấp nhận được. Ông cũng kêu gọi những người biểu tình phải tôn trọng thể chế.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng tỏ ra lo ngại rằng đã có nhiều phần tử lợi dụng giới trẻ để biến họ trở thành công cụ chống lại chính quyền và khi tình hình vượt quá kiểm soát ông không ngoại trừ khả năng có thể can thiệp bằng quân đội để duy trì trật tự. Đồng thời, chính phủ sẽ buộc phải viện dẫn luật an ninh quốc gia và đất nước có thể có nguy cơ trở lại “tình trạng cũ”.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cảnh báo, các tổ chức nước ngoài ngoài nên im lặng về các vấn đề nội bộ của Thái Lan. Ông khẳng định Thái Lan có cách xử lý vấn đề riêng của mình./.