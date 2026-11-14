Thủ tướng Trung Quốc muốn mở rộng hợp tác về bán dẫn, AI và đường sắt với Thái Lan

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường chiều 13/11 đã tới thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan 3 ngày.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngay sau đó, ông nhấn mạnh, Thủ tướng hai nước thực hiện chuyến thăm lẫn nhau chỉ trong vòng 4 tháng, thể hiện rõ mức độ cao của quan hệ song phương.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo ông, hiện nay, cả Trung Quốc và Thái Lan đều đang ở vào giai đoạn quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trung Quốc kiên định ủng hộ chính phủ Thái Lan trong công tác điều hành, sẵn sàng cùng nước này củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị, khai thác triệt để tiềm năng hợp tác, nhằm đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Thái Lan tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Trung Quốc - Thái Lan, đẩy nhanh các cuộc trao đổi về kế hoạch hợp tác kinh tế - thương mại phiên bản mới trong 5 năm tới, thúc đẩy việc sớm bảo hộ lẫn nhau đối với các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng mới, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao từ Thái Lan, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và kinh doanh tại nước này, đồng thời hy vọng Thái Lan tạo môi trường công bằng, ổn định và dễ dự đoán cho các doanh nghiệp.

Ông cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai, quản lý nguồn nước, giáo dục, du lịch, truyền thông, cũng như tăng cường trấn áp tội phạm.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, tình hình quốc tế hiện nay vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn và không chắc chắn, do vậy Bắc Kinh sẵn sàng thắt chặt phối hợp với Thái Lan trong các cơ chế đa phương như Trung Quốc–ASEAN, Hợp tác Mekong, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Theo thông cáo báo chí của phía Trung Quốc, sau cuộc đàm phán, hai bên đã cùng chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp ô tô, giáo dục nghề nghiệp, nông nghiệp, hải quan và an ninh.