Ngày 23/11/2026, tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2026 đã chính thức khai mạc. Tuần lễ do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc phối hợp với chính quyền thành phố Trùng Khánh tổ chức, quy tụ hơn 300 đại biểu đại diện chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và tổ chức xã hội các nước ASEAN và Trung Quốc.

Phiên đối thoại cấp cao về hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN 2026

Thay mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã dự lễ khai mạc và phiên đối thoại cấp cao về hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Thứ trưởng đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc và những đóng góp quan trọng của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc; nhấn mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang mở ra không gian hợp tác mới giữa ASEAN và Trung Quốc. Những bước tiến của Trung Quốc trong phát triển khoa học, công nghệ, cùng với những nỗ lực chuyển đổi của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, tạo cơ hội lớn để hai bên thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại phiên đối thoại.

Từ những điểm hội tụ về lợi ích, Thứ trưởng đề xuất ASEAN và Trung Quốc quan tâm hợp tác trên ba hướng ưu tiên.

Thứ nhất, thúc đẩy kết nối thông minh: ứng dụng công nghệ số trong phát triển logistics dọc các hành lang kết nối ASEAN-Trung Quốc, phát huy vai trò của Trùng Khánh và Hành lang Thương mại quốc tế mới trên bộ - trên biển trong thử nghiệm các giải pháp logistics thông minh, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi xanh dựa trên công nghệ: ứng dụng các giải pháp số trong sản xuất xanh và nông nghiệp thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa hệ thống điện, nâng cao năng lực dự báo thời tiết, quản lý nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết đổi mới sáng tạo: thúc đẩy liên kết ba nhà xuyên biên giới giữa ASEAN và Trung Quốc, kết nối chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu của hai bên, chú trọng đào tạo nhân tài công nghệ.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Trùng Khánh kiêm Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân thành phố Triệu Thế Khánh.

Tiếp Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Trương Lợi Trung nhân dịp này, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả Trung tâm đạt được trong 15 năm qua, nhất là vai trò cầu nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân các nước ASEAN và Trung Quốc; đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những thành quả này, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực ưu tiên mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm.

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ, Thứ trưởng đã dự cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Viên Gia Quân và trao đổi với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) thành phố Trùng Khánh kiêm Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân thành phố Triệu Thế Khánh. Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh thời gian qua, khẳng định tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Trùng Khánh trong kết nối Trung Quốc với ASEAN, trong đó có Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị tăng cường kết nối giao thông giữa Việt Nam và Trùng Khánh, nhất là đường hàng không và đường sắt, mở rộng hợp tác giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam. Nhân dịp này, Thứ trưởng chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Trùng Khánh lần thứ VII sắp tới thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo thành phố Trùng Khánh đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam; đề nghị hai bên triển khai hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo thiết bị, điện tử, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và quản trị đô thị; tăng cường giao lưu giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam, trong đó có giao lưu giữa các cơ quan dân cử hai bên.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc và 15 năm thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, Tuần lễ có chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược nhằm ứng phó với thách thức, thúc đẩy kết nối khu vực vì thịnh vượng chung”. Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hội thảo, đối thoại được tổ chức, tạo diễn đàn để quan chức, học giả và doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác, nhất là trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tại sự kiện, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc công bố nhiều sáng kiến và kết quả quan trọng, trong đó có sáng kiến thúc đẩy quan hệ Đối tác ASEAN-Trung Quốc về chuyển đổi năng lượng, Báo cáo hợp tác truyền thông ASEAN-Trung Quốc và Album ảnh du lịch ASEAN trực tuyến. Thành phố Trùng Khánh khai trương Trung tâm hợp tác và giao lưu y dược ASEAN-Trung Quốc, đồng thời công bố 10 kế hoạch hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tư ph

Kỷ niệm 5 năm Quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc: 5 đề xuất trọng tâm thời gian tới VOV.VN - Hợp tác ASEAN và Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên, mà đang tạo thành một trong những khu vực kinh tế lớn nhất thế giới và ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

áp, y tế, truyền thông và thanh niên.