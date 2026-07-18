Thực hư tin tàu Thái Lan bị Iran đánh chặn tại eo biển Hormuz

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi truyền thông Iran đưa tin về vụ đánh chặn tàu thương mại mang cờ Thái Lan tại khu vực. Hãng Tasnim dẫn nguồn an ninh cho biết, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một hoạt động đánh chặn nhằm vào tàu thương mại treo cờ Thái Lan, với cáo buộc con tàu phớt lờ cảnh báo và đi qua khu vực mà không có sự cho phép của nhà chức trách Iran. Báo cáo ban đầu không nêu rõ mức độ thiệt hại, tình trạng thuyền viên hay vị trí hiện tại của con tàu.

Ảnh minh họa: The Nation

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp với Đại sứ quán tại Tehran và Hải quân Hoàng gia để xác minh vụ việc. Bà Jaithai Upakarnitikaset, Vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, khẳng định tàu bị IRGC chặn lại không phải tàu của Thái Lan.

Dù thông tin đã được đính chính, Chuẩn Đô đốc Parach Rattanachaiphan, Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia, nhấn mạnh tình hình an ninh hàng hải tại Trung Đông (vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, vịnh Oman) vẫn cực kỳ bất ổn và tiềm ẩn rủi ro.

Ngày 17/7, Hải quân Hoàng gia đã gửi công văn tới Hiệp hội Chủ tàu Thái Lan, duy trì mức cảnh báo “Nghiêm trọng/SEVERE” tại eo biển Hormuz, đồng thời khuyến cáo các tàu thuyền chủ động thay đổi lộ trình, chỉ đi qua khu vực trong trường hợp bất khả kháng và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an ninh quốc tế.

Để bảo đảm an toàn, Hải quân Thái Lan thiết lập cơ chế giám sát mới, yêu cầu báo cáo vị trí định kỳ, phối hợp thông tin và thông báo kịp thời sự cố bất thường, giúp cơ quan chức năng theo dõi và triển khai cứu hộ khẩn cấp khi cần.

Bộ Ngoại giao và Hải quân Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc bảo vệ lợi ích hàng hải, an toàn vận tải và tính mạng thuyền viên trong bối cảnh xung đột nhạy cảm tại Trung Đông.