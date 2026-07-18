English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thực hư tin tàu Thái Lan bị Iran đánh chặn tại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 14:54, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã phát cảnh báo khẩn cấp ở mức “Nghiêm trọng” (SEVERE), khuyến cáo các công ty vận tải biển tuyệt đối tránh đi qua eo biển Hormuz trừ trường hợp bất khả kháng.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi truyền thông Iran đưa tin về vụ đánh chặn tàu thương mại mang cờ Thái Lan tại khu vực. Hãng Tasnim dẫn nguồn an ninh cho biết, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một hoạt động đánh chặn nhằm vào tàu thương mại treo cờ Thái Lan, với cáo buộc con tàu phớt lờ cảnh báo và đi qua khu vực mà không có sự cho phép của nhà chức trách Iran. Báo cáo ban đầu không nêu rõ mức độ thiệt hại, tình trạng thuyền viên hay vị trí hiện tại của con tàu.

thuc hu tin tau thai lan bi iran danh chan tai eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa: The Nation

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp với Đại sứ quán tại Tehran và Hải quân Hoàng gia để xác minh vụ việc. Bà Jaithai Upakarnitikaset, Vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, khẳng định tàu bị IRGC chặn lại không phải tàu của Thái Lan.

Dù thông tin đã được đính chính, Chuẩn Đô đốc Parach Rattanachaiphan, Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia, nhấn mạnh tình hình an ninh hàng hải tại Trung Đông (vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, vịnh Oman) vẫn cực kỳ bất ổn và tiềm ẩn rủi ro.

Ngày 17/7, Hải quân Hoàng gia đã gửi công văn tới Hiệp hội Chủ tàu Thái Lan, duy trì mức cảnh báo “Nghiêm trọng/SEVERE” tại eo biển Hormuz, đồng thời khuyến cáo các tàu thuyền chủ động thay đổi lộ trình, chỉ đi qua khu vực trong trường hợp bất khả kháng và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an ninh quốc tế.

Để bảo đảm an toàn, Hải quân Thái Lan thiết lập cơ chế giám sát mới, yêu cầu báo cáo vị trí định kỳ, phối hợp thông tin và thông báo kịp thời sự cố bất thường, giúp cơ quan chức năng theo dõi và triển khai cứu hộ khẩn cấp khi cần.

Bộ Ngoại giao và Hải quân Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc bảo vệ lợi ích hàng hải, an toàn vận tải và tính mạng thuyền viên trong bối cảnh xung đột nhạy cảm tại Trung Đông.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz
Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz

VOV.VN - CENTCOM công bố video được cho là ghi cảnh không kích tháp giám sát hàng hải của Iran tại cảng Kalantari, gần eo biển Hormuz.

Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz

Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz

VOV.VN - CENTCOM công bố video được cho là ghi cảnh không kích tháp giám sát hàng hải của Iran tại cảng Kalantari, gần eo biển Hormuz.

Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm
Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rạng sáng 18/7, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố gắng đi qua một tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là có gài thủy lôi.

Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm

Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rạng sáng 18/7, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố gắng đi qua một tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là có gài thủy lôi.

Syria hưởng lợi bất ngờ từ khủng hoảng eo biển Hormuz
Syria hưởng lợi bất ngờ từ khủng hoảng eo biển Hormuz

VOV.VN - Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thúc đẩy các nước Trung Đông tìm tuyến vận tải và năng lượng thay thế. Syria bất ngờ nổi lên như một trung tâm trung chuyển mới nhờ lợi thế địa lý và các kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Syria hưởng lợi bất ngờ từ khủng hoảng eo biển Hormuz

Syria hưởng lợi bất ngờ từ khủng hoảng eo biển Hormuz

VOV.VN - Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thúc đẩy các nước Trung Đông tìm tuyến vận tải và năng lượng thay thế. Syria bất ngờ nổi lên như một trung tâm trung chuyển mới nhờ lợi thế địa lý và các kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ