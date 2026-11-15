English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga: Đối thoại lịch sử giữa những khác biệt chiến lược

Chủ Nhật, 11:52, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Được đánh giá là sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Trung- Nga mở ra cơ hội đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt về lợi ích và ưu tiên của ba cường quốc đang đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng đạt được thỏa thuận.


Thông báo của Nhà Trắng và Điện Kremlin về kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 19/11 tới đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo ba cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới cùng tham gia một cuộc hội đàm ba bên.

thuong dinh my- trung- nga Doi thoai lich su giua nhung khac biet chien luoc hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 19/11 tới. Ảnh: AP, Reuters

Cuộc gặp được chuẩn bị trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới, New START, giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực từ tháng 2 năm nay. Việc thiếu vắng một hiệp ước thay thế làm gia tăng lo ngại về tương lai kiểm soát vũ khí hạt nhân, khi hai nước vẫn sở hữu phần lớn số đầu đạn hạt nhân trên thế giới.

Mỹ muốn tiến xa hơn khuôn khổ song phương truyền thống, hướng tới một cơ chế kiểm soát vũ khí có sự tham gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc lâu nay cho rằng việc yêu cầu Trung Quốc tham gia đàm phán cắt giảm hạt nhân ngang hàng với Mỹ và Nga là chưa phù hợp, do sự chênh lệch đáng kể về quy mô kho vũ khí.

Trong bối cảnh đó, việc ba nhà lãnh đạo cùng ngồi vào bàn đối thoại được xem là tín hiệu đáng chú ý, dù khả năng đạt được một thỏa thuận ngay tại hội nghị vẫn còn hạn chế.

Đánh giá về cơ hội này, ông Eduardo Castillo, chuyên gia phân tích của hãng tin AP nói: “Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đang tồn tại nhiều căng thẳng địa chính trị và sự cạnh tranh toàn cầu. Đáng chú ý, một cuộc gặp đang thu hút nhiều kỳ vọng là khả năng diễn ra cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới”.

Dù cùng hướng tới đối thoại, Mỹ, Nga và Trung Quốc vẫn có những ưu tiên chiến lược khác nhau. Đối với Mỹ, kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân là trọng tâm được công bố. Chính quyền Tổng thống Trump mong muốn thúc đẩy một khuôn khổ mới có sự tham gia của cả ba nước.

Trong khi đó, Nga quan tâm đến khả năng đưa vấn đề Ukraine vào các cuộc trao đổi cấp cao. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết chưa có kế hoạch đưa cuộc xung đột này vào chương trình nghị sự ba bên.

Với Trung Quốc, cuộc gặp vừa là cơ hội thúc đẩy đối thoại giữa các cường quốc, vừa đặt ra bài toán cân bằng lợi ích, nhất là khi Trung Quốc không muốn bị ràng buộc vào một cơ chế cắt giảm hạt nhân chưa phản ánh sự khác biệt về năng lực giữa các bên. Sự thận trọng này cũng thể hiện qua phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước thông tin về hội nghị.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Trung Quốc đang duy trì liên lạc với các bên liên quan về một cuộc gặp giữa ba nguyên thủ quốc gia. Mọi thông tin cập nhật sẽ được công bố kịp thời.”

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, tình hình Iran và những bất đồng liên quan đến Ukraine tiếp tục cho thấy tính phức tạp của quan hệ giữa ba nước. Đây cũng là những vấn đề mà mỗi bên có cách tiếp cận và lợi ích riêng, khiến việc tìm kiếm đồng thuận toàn diện không dễ dàng.

Theo giới phân tích, ý nghĩa trước mắt của cuộc gặp có thể nằm ở việc duy trì kênh trao đổi trực tiếp giữa các cường quốc, hơn là kỳ vọng vào những cam kết mang tính đột phá.  Đây có thể là bước khởi đầu cần thiết để từng bước thu hẹp khác biệt, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng cho một cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga
Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy thảo luận về cắt giảm vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột tại Iran trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Nga ngày 19/11 tới.

Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy thảo luận về cắt giảm vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột tại Iran trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Nga ngày 19/11 tới.

Nga kỳ vọng cuộc gặp ba bên với Mỹ và Trung Quốc
Nga kỳ vọng cuộc gặp ba bên với Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra từ 18-19/11 tại Trung Quốc, phía Nga bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị sẽ tạo động lực tích cực cho quan hệ quốc tế, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị.

Nga kỳ vọng cuộc gặp ba bên với Mỹ và Trung Quốc

Nga kỳ vọng cuộc gặp ba bên với Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra từ 18-19/11 tại Trung Quốc, phía Nga bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị sẽ tạo động lực tích cực cho quan hệ quốc tế, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị.

Thời sự quốc tế sáng 2/11: Khả năng Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Trung Quốc
Thời sự quốc tế sáng 2/11: Khả năng Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Trung Quốc

VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 2/11: Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột; Mỹ và Nga thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa 2 Tổng thống tại Trung Quốc; Lần đầu tiên NATO ký thỏa thuận đặc biệt với Ukraine về công nghệ quốc phòng...

Thời sự quốc tế sáng 2/11: Khả năng Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Trung Quốc

Thời sự quốc tế sáng 2/11: Khả năng Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Trung Quốc

VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 2/11: Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột; Mỹ và Nga thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa 2 Tổng thống tại Trung Quốc; Lần đầu tiên NATO ký thỏa thuận đặc biệt với Ukraine về công nghệ quốc phòng...

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ