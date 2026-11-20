Đánh giá về sự kiện, Tổng thống Putin cho rằng đây là "dấu mốc trong lịch sử ngoại giao" nhằm tăng cường hiểu biết và tìm kiếm đồng thuận giữa ba cường quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh : điện Kremlin)

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Putin khẳng định cơ chế đối thoại ba bên có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn về những vấn đề như ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, bảo đảm tự do hàng hải, tuân thủ luật pháp quốc tế và cải cách Liên hợp quốc.

Về quan hệ Nga – Mỹ, ông Putin đánh giá cao thiện chí của Tổng thống Donald Trump trong việc giải quyết các xung đột, trong đó có vấn đề Ukraine, và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ song phương. Nga mong muốn các thỏa thuận với Mỹ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, dù thừa nhận quá trình này còn gặp nhiều trở ngại.

Liên quan Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Miami (Mỹ), ông Putin xác nhận đã nhận lời mời từ Tổng thống Trump nhưng chưa quyết định có trực tiếp tham dự hay không.

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút, với sự tham gia của các quan chức cấp cao ba nước. Kết thúc hội nghị, các bên thông qua Tuyên bố chung về hòa bình, nhấn mạnh cam kết duy trì ổn định chiến lược, giảm thiểu rủi ro hạt nhân và tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh quốc tế.

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng cơ chế đối thoại ba bên sẽ tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng cho sự hiểu biết và những thỏa thuận trong tương lai.